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Gündem Batmanda ambulans şoförü evine yol gitmeyen 120 kiloluk hastayı iki kilometre sırtında taşıdı
BATMAN

Batman'da ambulans şoförü evine yol gitmeyen 120 kiloluk hastayı iki kilometre sırtında taşıdı

Batman'da bir sağlık çalışanının örnek davranışı büyük takdir topladı. Sason ilçesinde ihbar üzerine hasta almaya giden ambulans, yolu olmayan evin önüne gidemedi. Bunun üzerine şoför, 74 yaşında 120 kilo ağırlığındaki yaşlı hastayı sırtına alarak iki kilometre sırtında taşıyarak ambulansa getirdi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık çalışanının davranışı büyük takdir topladı.
Sağlık çalışanının davranışı büyük takdir topladı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyünde yaşayan 74 yaşındaki 120 kilo ağırlığındaki yatalak hasta Fatma Arslan, evinde fenalaşınca, ailesi 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan 112 sağlık ekipleri, kısa süre içerisinde köye ulaştı.

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İlk müdahale evde yapıldı

Ekipler, hastanın ikamet ettiği eve yol olmayınca ambulansı park ederek eve gitti. Evde hastaya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekibinden ambulans şoförü Mahsum Yaman, hastayı sırtına alarak 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar götürdü.

Sağlık çalışanlarına feribotlu destek
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Sağlık çalışanlarına feribotlu destek
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere'de, bir feribot kaptanı, nehir üzerinde feribotu kendi etrafında döndürerek Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına destek verdi.

Hastanın sağlık durumu iyi

Ambulans şoförünün bu hareketi, hastanın yakınları ve çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Arslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin sağlık çalışanlarına verdiği destek her geçen gün artarak devam ediyor
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Türkiye'nin sağlık çalışanlarına verdiği destek her geçen gün artarak devam ediyor
Türkiye'nin sağlık çalışanlarına desteği her geçen gün artarak devam ediyor. Saat 21:00' i gösterdiğinde camlara ve balkonlara dökülen halk sağlık çalışanlarına alkış tutuyor. Sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı verdiği mücadele Türk halkı tarafından taktir ediliyor.


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