Batman'da ambulans şoförü evine yol gitmeyen 120 kiloluk hastayı iki kilometre sırtında taşıdı
Batman'da bir sağlık çalışanının örnek davranışı büyük takdir topladı. Sason ilçesinde ihbar üzerine hasta almaya giden ambulans, yolu olmayan evin önüne gidemedi. Bunun üzerine şoför, 74 yaşında 120 kilo ağırlığındaki yaşlı hastayı sırtına alarak iki kilometre sırtında taşıyarak ambulansa getirdi.
Batman’ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyünde yaşayan 74 yaşındaki 120 kilo ağırlığındaki yatalak hasta Fatma Arslan, evinde fenalaşınca, ailesi 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan 112 sağlık ekipleri, kısa süre içerisinde köye ulaştı.
İlk müdahale evde yapıldı
Ekipler, hastanın ikamet ettiği eve yol olmayınca ambulansı park ederek eve gitti. Evde hastaya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekibinden ambulans şoförü Mahsum Yaman, hastayı sırtına alarak 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar götürdü.