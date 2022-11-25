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Batman’da cami külliyesi çöktü: ikisi ağır 14 yaralı

Batman’da Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin içindeki iskele çöktü, ilk belirlemelere göre 2’si ağır 14 yaralı ekipler tarafından çıkartıldı.

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Haber Merkezi İHA
Batman’da cami külliyesi çöktü: ikisi ağır 14 yaralı
Batman

Alınan bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin iskelesi çöktü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
İnşaat kazasında ilk belirlemelere göre 2’si ağır 14 işçi çökmenin olduğu alandan çıkartıldı.

“Ses geldi, deprem zannettim"

Çökme esnasında bir işçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Alandan çıkartılan işçilerden biri, “Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım” dedi.


Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.

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