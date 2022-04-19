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Gündem Batmanda evlerinin deposunu PKKya tahsis eden 3 kişi tutuklandı
POLİTİKA

Batman’da evlerinin deposunu PKK'ya tahsis eden 3 kişi tutuklandı

Batman’ın Kozluk ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaparak, bahçelerini ve ev eklentilerin teröristlerin kullanımına açtığı belirlenen 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Batman’da evlerinin deposunu PKKya tahsis eden 3 kişi tutuklandı
Arşiv.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kozluk ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış- 34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu sürüyor. Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü köyü, Yukarı Gümüşörgü bölgesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerinin teröristlerce depo, gözetleme mevzi, sığınak ve barınak olarak kullanıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Operasyonu baltalamak için işkence yalanını uydurdular”

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne ait depo ve sığınakların birer birer ortaya çıkarılıp, imha edildiği esnada şüphelilere işkence yapıldığına yönelik asılsız itham ve iddialarda bulunulduğu ve bu şekilde operasyonda görevli jandarmaların moral ve motivasyonlarının kırılarak devam eden operasyonun boşa çıkarılmaya çalışıldığı aktarıldı. Açıklamada, operasyon esnasında elde edilen deliller ışığında aralarında işkenceye uğradığı asılsız olarak iddia edilen şüphelilerin de bulunduğu 3 kişinin ’silahlı terör örgütü üyeliği ve tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma’ suçlamalarıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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