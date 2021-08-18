Dikkat! Araçta buzağı var

Buzağının arka koltuk keyfi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin arka kısmında buzağıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ceylanpınar ilçe merkezinde park etmiş bir şekilde aracın içerisinde minik buzağı bir anda çevresinde bulunanların ilgi odağı oldu. Çevresinde bulunan insanların ilgisinden memnun olan minik buzağı otomobilin arka tarafında sürekli hareket ederek ilgi odağı olmanın mutluluğunu yaşıyordu. İsmini açıklanmasını istemeyen buzağının sahibi buzağının daha dört günlük olduğunu ifade ederek, “4 günlük buzağımız hastalanınca mecburen onu otomobilin arka tarafına yerleştirdim. Veteriner hekime getirip muayene ettirdim. Buzağının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim.” diye konuştu.