Gündem Dikkat Araçta buzağı var
BATMAN

Dikkat! Araçta buzağı var

Batman'da bir buzağının otomobilin arka koltuğunda taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Batmanda ilginç görüntü: Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda taşıdı
Otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı görenler cep telefonlarını çıkarıp kayda aldı.

Kent merkezinden Diyarbakır yönüne giden otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı görenler cep telefonlarını çıkarıp kayda aldı. Sürücü, diğer araçlarda seyahat eden kişilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Buzağının arka koltuk keyfi
OYNAT 01:29
Buzağının arka koltuk keyfi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin arka kısmında buzağıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ceylanpınar ilçe merkezinde park etmiş bir şekilde aracın içerisinde minik buzağı bir anda çevresinde bulunanların ilgi odağı oldu. Çevresinde bulunan insanların ilgisinden memnun olan minik buzağı otomobilin arka tarafında sürekli hareket ederek ilgi odağı olmanın mutluluğunu yaşıyordu. İsmini açıklanmasını istemeyen buzağının sahibi buzağının daha dört günlük olduğunu ifade ederek, “4 günlük buzağımız hastalanınca mecburen onu otomobilin arka tarafına yerleştirdim. Veteriner hekime getirip muayene ettirdim. Buzağının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim.” diye konuştu.
Bakan Pakdemirli selden kurtarılan buzağıyı biberonla besledi
OYNAT 00:49
Bakan Pakdemirli selden kurtarılan buzağıyı biberonla besledi
Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sahibinin selden kurtardığı 10 günlük buzağıyı elleriyle besledi. Buzağının annesinin selde telef olması üzerine sahiplerine hamile bir inek hibe edildi.

Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.