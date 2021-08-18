Dikkat! Araçta buzağı var

Kent merkezinden Diyarbakır yönüne giden otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı görenler cep telefonlarını çıkarıp kayda aldı. Sürücü, diğer araçlarda seyahat eden kişilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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Buzağının arka koltuk keyfi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin arka kısmında buzağıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ceylanpınar ilçe merkezinde park etmiş bir şekilde aracın içerisinde minik buzağı bir anda çevresinde bulunanların ilgi odağı oldu. Çevresinde bulunan insanların ilgisinden memnun olan minik buzağı otomobilin arka tarafında sürekli hareket ederek ilgi odağı olmanın mutluluğunu yaşıyordu. İsmini açıklanmasını istemeyen buzağının sahibi buzağının daha dört günlük olduğunu ifade ederek, “4 günlük buzağımız hastalanınca mecburen onu otomobilin arka tarafına yerleştirdim. Veteriner hekime getirip muayene ettirdim. Buzağının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim.” diye konuştu.
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Bakan Pakdemirli selden kurtarılan buzağıyı biberonla besledi
Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sahibinin selden kurtardığı 10 günlük buzağıyı elleriyle besledi. Buzağının annesinin selde telef olması üzerine sahiplerine hamile bir inek hibe edildi.