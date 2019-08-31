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Batman'daki korkunç olayda yeni gelişme: 5 polis açığa alındı - Batman haberleri

Batman'daki korkunç olayda yeni gelişme: 5 polis açığa alındı

Batman Valiliği, Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Batman'daki korkunç olayda defalarca bıçaklayıp başında ölmesini beklemişlerdi.
Batman'daki korkunç olayda defalarca bıçaklayıp başında ölmesini beklemişlerdi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Terminali'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama gereği duyulduğu kaydedildi.

28 Ağustos'ta 15.15 sıralarında terminal içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da ekiplerin intikal ettiği anımsatılan açıklamada, ekipler tarafından olay yerinde bir yaralı ve olayı gerçekleştiren şüphelinin görülmesi üzerine, şüphelinin suç aletiyle yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yaralı ise ambulansla en yakın hastaneye sevk ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

  • "Konuyla ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 görevli görevden uzaklaştırılmıştır. Adli tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K. ve A.K. isimli şüpheliler tutuklanmıştır."

Defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi
OYNAT 02:06
Defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi
Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suat Yüksekbağ (20), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Kan donduran cinayetin görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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