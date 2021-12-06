Batmanlı şoförden örnek davranış: Otobüste unutulan altın dolu çantayı polise teslim etti

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde otobüs şoförü Ümit Ayğan, yaklaşık dört gün önce bir yolcunun fark etmesi üzerine otobüste unutulan çantayı teslim aldı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu çantayı sahibine ulaştırdı.

Seferini tamlayan Ayğan, çantayı alarak durağa gitti. Çantayı kontrol edip içinde kimlik, bir miktar para ve altın olduğunu gören Ayğan, çantayı çağırdıkları polis ekiplerine teslim etti. Ekipler, araştırma sonucu çantayı aileye ulaştırdı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu çantayı sahibine ulaştırdı.



“İnsanlık görevimi yaptım”

Sefer sırasında otobüsünde bir çanta bulunduğunu belirten Ümit Ayğan, durağa giderek durumu harekat şefine bildirdiğini söyledi. Durakta çantayı kontrol ettiklerini kaydeden Ayğan, “Bir miktar altın ve para bulduk. Kimliği çantadaydı, numara yoktu, sahibine ulaşamadık. Polise haber verdik. Durağa gelen polisler, kimlik üzerinden çantanın sahibi kadına ulaştı. Çantanın içerisinde para ve altınla birlikte yaklaşık olarak 150-200 bin değerinde ziynet eşya vardı. İnsanlık görevimi yaptım” dedi.

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