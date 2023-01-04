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ANTALYA

Batmasın diye seferber oldular: 15 metrelik yat için saatlerce uğraştılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı’nda iskelede bağlı durumdaki 15 metrelik lüks yat, içerisine su alması nedeniyle batma tehlikesi atlattı. Vinç yardımı ile önce havaya kaldırılarak suyu boşaltılan tekne, ardından tersaneye çekildi.

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Haber Merkezi İHA
Batmasın diye seferber oldular: 15 metrelik yat için saatlerce uğraştılar
Antalya

Olay, ilçeye bağlı Eski Hisar Mahallesi Zindan Kalesi yakınlarında Manavgat Irmağı içerisinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; ırmak içerisinde bağlı bulunan lüks yat, bir anda su alarak batma tehlikesi atlattı. Aldığı suyun etkisiyle sağ tarafına yatarak batmaya başlayan 15 metrelik yat için olay yerine vinç çağrıldı.


Vinç tarafından havaya kaldırılan yatın önce suyu boşaltıldı. Ardından ise başka bir tekneye bağlanarak tersaneye çekildi. Yatın tersanede gerekli bakımlarının yapılmasının ardından yeniden suya indirileceği bildirildi.


Diğer taraftan, yatın kısa bir süre önce motor bakımlarının yapıldığı, otomatik su tahliye pompasının çalışmaması ve içeriye giren suyun tahliye edilmemesi nedeniyle batma tehlikesi atlatmış olabileceği bildirildi.

Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
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Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Gümbet Limanını açıklarında 23 metre uzunluğundaki Marvel isimli motoryatta çıktı.
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Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevleri görenleri durumu itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirdi.
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Kısa süre içerisinde alevler tüm tekneyi sararken, bölgede bulunan diğer tekneler güvenli bölgeye çekildi.
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Patlamaya karşı çevredekiler bölgeden uzaklaştırıldı.
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Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından piyasa değeri 25 milyon lira olarak yattaki yangın söndürüldü.
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Yangında milyonluk tekne kullanılmaz hale geldi.
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Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 metre uzunluğundaki motoryatta yangın çıktı. Yangın hem denizden hem de karadan müdahale edilerek söndürülürken, milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.


Marmaris'te milyonluk yat alev alev yandı
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Marmarisin Hisarönü Körfezindeki özel marinada demirli bulunan, 23 metre uzunluğundaki ABD bayraklı yatın motor dairesinden, saat 12.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı.
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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik botları ile Datça Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
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Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrası yat, kullanılamaz hale geldi.
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Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
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Marmariste milyonluk yat alev alev yandı
Marmaris'te milyonluk yat alev alev yandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel marinada bağlı olan, 23 metrelik yatta yangın çıktı. Alevler söndürülürken, yat ise kullanılamaz hale geldi.


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