Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi

Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi

15:466/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İddianamede Battal İlgezdi'nin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
İddianamede Battal İlgezdi'nin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Ataşehir Belediye Başkanlığı döneminde, ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapının yıkım kararlarını uygulamadığı öne sürülen Battal İlgezdi hakkında, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede İlgezdi ve 8 şüpheli hakkında 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, imar projelerine aykırı olan yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapora yer verildi.


Raporda, ilçece kanuna aykırı yapılan projeler olduğu, bu yapılarla ilgili olarak İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve yetkililerin bu kararları uygulamadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 8 görevli hakkında soruşturma izni verildi.


Danıştaya yapılan itirazın da reddedildiği iddianamede anlatıldı. İlgezdi ve 8 şüphelinin Belediye encümenince ilçedeki 7 taşınmazla ilgili 2020-2022 arasında verilen yıkım kararlarını uygulamayarak, mimari proje ve imara aykırı yapıların ortadan kaldırılmamasına ve böylece kamunun zarara uğramasına sebebiyet verdikleri belirtildi.


3 yıl 6 aya kadar hapis talebi


İddianamede, Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.




#Battal ilgezdi
#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
#iddianame

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi: Adli ve İdari Yargı Kararnameleri