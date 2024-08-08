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Baygınlık geçirip yola düştü: Üzerinden otomobil geçti

İstanbul Fatih'te 64 yaşındaki Hakan Yıldız, geçirdiği operasyonun ardından bir pastanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada fenalaşarak yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil yere düşen Yıldız'ın kafasının üstünden geçti. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10:48 - 8/08/2024 Thursday
Güncelleme: 11:42 - 8/08/2024 Thursday
DHA
Baygınlık geçirip yola düştü; otomobil üzerinden geçti!
Baygınlık geçirip yola düştü; otomobil üzerinden geçti!

İstanbul'da yaşanan talihsiz olay, dün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Hakan Yıldız (64) geçirdiği by pass operasyonunun ardından dün kontrol amaçlı hastaneye gidecekti. Hastaneye gitmeden önce bir pastanede arkadaşlarıyla oturan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü.


Bu sırada sokaktan geçen otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti. Panik içerisinde Yıldız'a müdahale etmek isteyen yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


'Şu an durumu iyi'

Pastane çalışanlarından İlhan Arslan, "Sabah 07.00 sıralarında devamlı müşterilerimiz gelip dışarıda oturdular. Yakın zamanda by pass olan kişi baygınlık geçirip yola doğru düştü. O sırada geçen araç kafasının üzerinden geçti. Ben sonradan kendisini ziyarete gittim durumu iyiydi. Hayati tehlikesi yoktu. Korkunç bir sahneydi. Çok daha büyük zarar görebilirdi. Allah'a şükür şu an durumu iyi" dedi






#İstanbul
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#Kaza
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