Gündem BAYKAR Kılıçdaroğlundan kazanılan tazminatı şehit ailelerine bağışladı
İSTANBUL

​BAYKAR Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminatı şehit ailelerine bağışlayacak

BAYKAR Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminatı şehit ailelerine bağışladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' ile ilgili açılan tazminat davasında BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira tazminat ödenmesine kara verildi. BAYKAR'dan yapılan açıklamada paranın şehit ailelerine bağışlanacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAYKAR
BAYKAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davasıda karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesini karara bağladı.

Davada BAYKAR A.Ş Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar da 60 bin lira tazminat kazandı.

Davanın sonuçlanmasının ardından milli SİHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR A.Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açılan davada Mahkeme, Yön. Kur. Başkanımız Özdemir Bayraktar'a 60.000 TL tazminat ödenmesine hükmetmiştir. Bu tazminatı şehit ailelerimize bağışlayacağız" denildi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

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