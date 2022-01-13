Gündem Bayrak sevgisiyle bilinen minik Enese Diyarbakır polisinden anlamlı hediye
DİYARBAKIR

Bayrak sevgisiyle bilinen minik Enes'e Diyarbakır polisinden anlamlı hediye

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sık sık polisleri ve Türk bayrağını çok sevdiğini belirten altı yaşındaki Miran Enes Gül'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Gül'ün, ailesine, öğretmenine ve arkadaşlarına her fırsatta Türk bayrağına ve polislere olan sevgisini anlatması üzerine babası Abdulkadir Gül, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere iletti.

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Haber Merkezi AA
Bayrak sevgisiyle bilinen minik Enese Diyarbakır polisinden anlamlı hediye
Türk Bayrağı

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın oluşturduğu, özel harekat, yunus, çevik kuvvet ve trafik şubesinden polislerin yer aldığı ekip, Enes'in eğitim gördüğü Şirinler Anaokuluna gitti.

Türk bayrakları ve kucaklarındaki hediyelerle sınıfa giren polisleri karşılarında gören çocuklar, şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Getirdikleri Türk bayrağını öperek Enes'e teslim eden ekipler, hediyeleri de tüm sınıfa dağıttı.

Sürprizden büyük mutluluk duyan Gül, "Polisler iyi insanlar çünkü suçluları yakalıyorlar. Onları ve bayrağımızı çok seviyorum. Babam da mesaj atmıştı ve bayrak istemiştik. Onun için buraya geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Abdulkadir Gül de oğlunun polislere ve Türk bayrağına büyük sevgi duyduğunu, polislerle tanışmayı çok istediğini dile getirerek, bunun için CİMER üzerinden yetkililerle iletişime geçtiğini belirtti.

Gül, oğluna yapılan sürprizden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru da çocukların vatan ve bayrak sevgisiyle büyümesinin kendileri için çok önemli olduğunu aktararak, "altı yaşındaki Miran Enes anne ve babasına polisleri çok sevdiğini, bizimle tanışmak istediğini söylemiş. Ailesi de CİMER üzerinden talepte bulundu. Emniyet Müdürümüz de böyle bir sürpriz yapmamızı istedi. Hediyelerimizi ve bayrağımızı alıp sınıfında onu ve arkadaşlarını ziyaret ettik. Bu bizi de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan minik kız konuştu
GÜNDEM
Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan minik kız konuştu

Bayrak sevgisiyle çıktığı kayalıklarda mahsur kalan adam için kurtarma operasyonu
FOTOĞRAF 16
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Olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi altındaki falezlerde meydana geldi.
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Abdullah Kederli (38), falezlerden ayrı bir şekilde su içinde bulunan Papaz Kayası’ndaki direkteki yıpranmış Türk bayrağını fark etti. Bunun üzerine yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki kayaya çıkan Kederli, bayrağı değiştirmeyi başardı.
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Üzerinde şort ve tişörtle kayaya çıkan genç, aşağı inemedi. Gencin mahsur kaldığını gören arkadaşı Gökhan Tuğrul durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden kayanın bağlantılı olduğu noktaya iniş yaptı ve daha sonra bir er kayaya tırmanmaya başladı.
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Şiddetli rüzgar nedeniyle üşüyen genç kayanın üzerindeki çalının yanına yatarak soğuktan korunmaya çalıştı.
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Film gibi operasyon<br><br>Kayaya tırmanan itfaiye eri mahsur kalan kişinin yanına ulaştı. İtfaiye eri üşüyen gence hemen üzerindeki kazağını çıkarıp giydirdi. Kılavuz ipin hazırlanmasının ardından güvenlik yeleği takılan genç, kayalık alandan yavaş yavaş indirildi. Çok üşüdüğü gözlemlenen genç deniz botuna alınarak, hemen battaniye verildi.
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“Milli duygularıyla bayrağı değiştirmek istedi”<br><br>Kederli’nin arkadaşı Gökhan Tuğrul, “Bayrağın eski olduğunu düşünerek çıkmış. Bayrağı yenilemek için oraya çıkıyor, yanında da bayrak getirmiş. Sonra da inemedi. Milli duygularıyla bayrağı değiştirmek istiyor. Oradan inemeyeceğini düşünerek itfaiyeyi aradım. İlk defa çıkmış oraya, bilseydi çıkmazdı” dedi.<br>
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Sağlık durumu iyi<br><br><br>Sağlık durumu iyi olduğu gözlemlenen Abdullah Kederli, Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Çalışmaları kalabalık da seyir teraslarından meraklı gözlerle izledi. İtfaiyenin çalışması ve gencin kaya üzerindeki hareketleri drone ile de görüntülendi.<br>
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“Gönlüm razı olmadı”<br><br>Kaleiçi Yat Limanı’na deniz polisi tarafından botla getirilen Kederli, direkten söktüğü eski bayrakla açıklamalarda bulundu.
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Kederli, \"Eski bayrağın orada böyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak aldım ve tırmandım oraya. Ekipmanım olmadığı için inerken biraz korktum. Sağ olsunlar deniz polisi ve itfaiyemiz yardıma koştular\" diye konuştu.
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Bayrak sevgisiyle çıktığı kayalıklarda mahsur kalan adam için kurtarma operasyonu
Antalya'da 25 metre yüksekliğindeki Papaz Kayası'na tırmanarak eskiyen Türk bayrağını değiştirdikten sonra falezlerde mahsur kalan Abdullah Kederli, “Eski bayrağın orada böyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak aldım ve tırmandım oraya. Ekipmanım olmadığı için inerken biraz korktum. Sağ olsunlar deniz polisi ve itfaiyemiz yardıma koştular” dedi.
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