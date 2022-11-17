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DİYARBAKIR

Bayrakla maça gittiler: Hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar

Diyarbakır'da bir sağlık merkezine ait Türk bayrağını Türkiye-İskoçya maçını televizyondan izlerken sallamak için alan üç arkadaş, hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. Polis, kamerada bir çocuğun Türk bayrağını direkten indirip öptükten sonra arkadaşlarına verdiğini gördü. İsimlerinin Kasım Sarı, Hüsamettin Arpa ve Resul Tanrıverdi olduğu öğrenilen çocuklar, evlerinde ziyaret edildi. Milli Takım forması ile yepyeni bayraklar hediye edilen çocuklar maçı tribünden izledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayrakla maça gittiler: Hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar
Kasım Sarı, Resul Tanrıverdi ve Hüsamettin Arpa

Diyarbakır’da bir sağlık merkezine ait olan ve çalındı sanılan Türk bayrağını, 3 çocuğun kentte dün oynanan Türkiye-İskoçya maçı öncesi evlerinde televizyondan izlerken sallamak için aldıkları anlaşıldı. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’ndeki 91 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde göndere çekili Türk bayrağının yerinde olmadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi. Polislerin sağlık merkezine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, bir çocuğun kuruma ait Türk bayrağını direkten indirip öptükten sonra arkadaşlarına verdiği tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla, isimlerinin Kasım Sarı, Hüsamettin Arpa ve Resul Tanrıverdi olduğu öğrenilen çocuklar, polis ekiplerince evlerinde ziyaret edildi. Çocuklar polisleri kapıda görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Fatih Kaya’nın selamını çocuklara ileten polisler, Türk bayrağı ve milli takım forması hediye ettikleri çocukları aileleriyle milli maçı izlemesi için Diyarbakır Stadyumu’na davet etti.

DEFALARCA ÖPTÜM

Hediye edilen Türk bayrağını öpen çocuklar, formalarını giyerek ilk kez bir milli maçı sahada izleyecek olmanın heyecanını yaşadı. Duygularını anlatan çocuklardan Kasım Sarı, Türk bayrağını evlerinin önündeki sağlık ocağının direğinden, milli maçı televizyonda izlerken sallamak için aldıklarını söyledi. “Bayrağı aldığımda defalarca öptüm.” diyen Sarı, bunu gören polis ablalarının ve ağabeylerinin kendilerine bir sürpriz yaptığını belirtti.

Sarı, onları kapıda görünce utandığını dile getirerek, bayrak ve formayı gördüğünde ise mutlu olduğunu anlattı. Hayatında ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını belirten Sarı, “Emniyet Müdürümüz ve polis ablalarıma teşekkür ediyorum. Bizi maça davet ettiler. Maçı hediyelerimle sahada izleyeceğim.” dedi. Hüsamettin Arpa ise milli maçı sahada izleyeceği, futbolcuları ilk kez yakından göreceği için heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti. Resul Tanrıverdi de milli forması ve Türk bayrağıyla maça hazır olduğunu ifade ederek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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