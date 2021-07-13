Bayram göçü başlıyor: Ayvalık’ın nüfusu Kurban Bayramı’nda 8-9 kat artacak

İç turizmin önde gelen bölgelerinden "Kuzey Ege’nin incisi" Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede 1 Temmuz’da başlayan normalleşme sürecinde de büyük ilgi görüyor.
İLÇEDE BAYRAMA HAZIRLIK
Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havasıyla zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu ilçe, bayram tatilinde Kovid-19 tedbirleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz sezonu hazırlıklarına kış mevsiminden itibaren başladıklarını söyledi.
NÜFUS 8-9 KAT ARTACAK
İlçe genelinde kış mevsiminden bu yana Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde ilçedeki resmi kurumlarda sezon öncesinde birlikte yaptıkları istişarelerin ardından aldıkları önlemler kapsamında turizm sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Başkan Ergin, "Kovid-19 tedbirleriyle süren sezonda, Kurban Bayramı ile beraber ilçemiz nüfusu 8-9 kat artacaktır. Otellerimizde doluluk oranları şimdiden yüzde 100’e ulaşmış durumda. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Zaten öyle de görünüyor.” dedi.