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ANKARA BOLU İSTANBUL

Tatil trafiğinde yolların son durumu - Trafik durma noktasına geldi - Yollarda son durum

Bayram tatili başladı: Trafik durma noktasında geldi

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilin ardından milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. Cuma günü mesai bitiminin ardından yoğunlaşan trafik sabaha karşı kimi yerlerde adeta durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçidi ve D-100 Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu arttı, bazı bölgelerde 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun bu sabahtan itibaren artarak devam etmesi bekleniyor

Haber Merkezi DHA AA
Trafik durunca bazı sürücüler araçlarından yola inerek caddede bekledi.
Trafik durunca bazı sürücüler araçlarından yola inerek caddede bekledi.

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.

Tatilin başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk arttı.

GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA SON DURUM

D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlantı yolunda da araç yoğunluğu oluşmaya başladı.

  • Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz güzergahında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Hasarlı kaza yapan ve arızalanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

DHA
Bakan Soylu, trafikteki son durumu ve ekiplerin çalışmalarını havadan denetledi.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram trafiğinin sabah saatlerinden itibaren artarak devam etmesi bekleniyor. Bayram tatili için yola çıkan tatilciler, saatlerce yolda olduklarını, trafik daha da yoğunlaşmadan memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.

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