Bayram tatili sonrası dönüş trafiği: Yoğunluk yükselmeye başladı

Otomobile binmek için talep eden gerçek kullanıcı vatandaşlar al-sat yapandan, yatırımcıdan ve bayilerin satış oyunlarından sıranın kendisine gelmemesinden şikayet ediyor. İlk 6 ayda yarım milyonu geçen satışlarda arz sorunu görünmezken, bu durumu fırsata çevirenlerin yüzünden 500 bin vatandaş ve filo sırada bekliyor.