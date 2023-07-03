Bayram tatili sonrası dönüş trafiği: Yoğunluk yükselmeye başladı

Ana arterlerde trafik yoğunluğu başladı.
Kurban Bayramı dolayısıyla tatili şehir dışında geçirmek isteyen İstanbulluların şehre dönüşü devam ediyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Trafik yüzde 38
9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular, haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı. Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı.
Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe mevkii D 100 karayolunda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.