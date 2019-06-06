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Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 136 kazada, 61 kişi öldü, 429 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Sivas'ta trafik kazasından sonra araçtan geriye kalan.
Sivas'ta trafik kazasından sonra araçtan geriye kalan.

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar 136 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 61 kişi öldü, 429 kişi de yaralandı.

İHA
Bayram tatilinde trafik kazası.

61 CAN YOLLARDA GİTTİ

* Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.
* Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

DHA
Bayram tatilinde trafik kazası.


* Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

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* Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

DHA

* Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba günü ise 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin 6'ncI günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'Üncü günü olan Perşembe günü saat 16.30’a kadar Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Aksaray’da 8 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 3 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

DHA

GÜN GÜN KAZALAR

31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra): 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi: 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar: 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

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4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. günü): 23 kazada, 13 ölü, 74 yaralı

6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü ) 8 kazada, 3 ölü, 36 yaralı

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