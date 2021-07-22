Gündem Bayram ziyaretine gelen kadında koronavirüs tespit edildi Köy ve mezra karantinaya alındı
TUNCELİ TÜRKİYE

Bayram ziyaretine gelen kadında koronavirüs tespit edildi: Köy ve mezra karantinaya alındı

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için memleketi Tunceli’nin Hozat ilçesine gelen kadında koronavirüs tespit edilince, Yenidoğdu köyü ve bağlı Sorpiyen mezrası 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Bayram ziyaretine gelen kadında koronavirüs tespit edildi: Köy ve mezra karantinaya alındı - Tunceli haber
Karantinaya alınan köy ve mezrada 10 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Yenidoğdu köyüne gelen kadın, rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kadının yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan filyasyon çalışmasının ardından Yenidoğdu köyü ve bağlı Sorpiyen mezrası 10 gün süreyle karantinaya alındı.

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Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli ilimiz Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde, Kovid-19 vakası görülmesi ve görülen vakanın temaslı sayısının fazla olması sebebiyle, 21 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrası 10 gün süre ile karantina altına alınmıştır" denildi.

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