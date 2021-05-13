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Gündem Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı
İSTANBUL

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram havasına ilişkin son tahminlerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri sisli ve puslu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34



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