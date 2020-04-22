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POLİTİKA TÜRKİYE

Bayramda normale döneceğiz: Salgın yatay seyre geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem güçlü sağlık altyapısına sahip olduğunu hem Kovid-19 ile ilgili tedbirleri erken aldığını söyledi. Salgının yatay seyir izlemeye başladığını belirten Erdoğan, “Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” dedi. Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

YOĞUN MÜCADELE İÇİNDEYİZ

Türkiye’nin dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını ile yoğun mücadele içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, “Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Avrupa’nın tamamı ve İran gibi salgının ağır seyrettiği ülkelerin yanı başındaki Türkiye’nin bu sürecin dışında kalması, işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İnşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İnşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mücadele sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz'' dedi.


YATAY SEYRE GEÇTİK

  • “Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik.”

SIKI BİR HAZIRLIK YAPMALIYIZ

“Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi, yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir.”

AK Partili vekillerden 7 milyon lira destek

AK Partili 291 milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 7 milyon 325 bin lira bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, AK Partili milletvekillerinden destek geldi. AK Parti Grup Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 291 milletvekilinin katılımı ile 7 milyon 325 bin lira toplandı. Toplanan para, kampanya hesabına aktarıldı.

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  • CHP rapor gönderdi AK Parti kitaplaştırdı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK toplantısı sırasında gösterdiği kitap, CHP’nin AK Parti’ye gönderdiği koronavirüs raporu sonrasında, Erdoğan’ın talimatı ile Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlandı. Kitapta koronavirüse karşı yapılan çalışmalar anlatıldı. Kitap hem CHP’ye gönderilecek hem de kamuoyu ile paylaşılacak.
  • Putin ve Macron ile görüştü
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İkil liderin, Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldıkları ve enfeksiyonla mücadelede ortak çabayı artırmaya hazır oldukları konusunda birbirlerini bilgilendirdikleri ifade edildi. Erdoğan ve Putin, İdlib’deki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart tarihli Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemine vurgu yapan iki lider, nükleer, tarım ve ulaşım sektörlerindeki ortak projeleri de masaya yatırdı. Öte yandan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak' dedi.

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