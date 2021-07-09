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ZONGULDAK

Bayramda oturmayı düşündüğü evi sular altında kaldı: Evden sadece ilaçlarını alıp çıkabildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalan Yaraşlıyörük köyünde sular çekilirken, çamurla kaplanan ev ve bahçelerde temizlik çalışmaları başladı. Sel anında evde olduğunu söyleyen Mehmet Zambakoğlu, ilaçlarını alıp evden çıktığını tüm eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bayramda oturmayı düşündüğü evi sular altında kaldı: Evden sadece ilaçlarını alıp çıkabildi
Baraj kapaklarının açıldığı köyde, birçok evde maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası baraj ve derelerde sular yükselirken, Yaraşlıyörük köyünde evler sular altında kaldı. Vatandaşlar sel sularının gelmesi ile zor anlar yaşarken, eşyalarını kurtarmak için mücadele verdi.

BİR BUÇUK SAAT İÇİNDE BAHÇEYİ SU BASTI

Alaplı ilçesinde iş güvenliği eldiveni üreticisi olan Mehmet Ali Alagaş, baraj kapaklarının bilinçsizce açıldığına vurgu yaptı. Yeni yaptırdıkları evin tadilatının bitirme aşamasında olduklarını söyleyen Alagaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • “Saat 8’de geldik bayrama kadar evimize yerleşmeye çalışıyoruz. Tadilatlarımızı bitirme safhasındaydık, ustalarımız mobilyaları alt kattaki mutfağa kurmaya çalışıyordu. Su yükselmeye başladı, tabi bu afeti birkaç gün önceden bildirmişlerdi. Bahçe duvarımızı 3 metre kadar yükselttik. Kendi imkanlarımız ile çitlerimizi yaptık, 150 metre çit çekmiştik. Duvarlarımız dayandı ama diğer yerler dayanmadı. Bir buçuk saat içerisinde bahçemiz doldu, dolduktan sonra da evin içerisi su ile dolmaya başladı. Tavana kadar su aldık. 5,6 arkadaşımız ile beraber temizlik yapıyoruz. Birkaç tane evde su girdi, herkes mağdur oldu. Tavuklarımızı 1 gün önce getirecektik. Hatta kümes yaptık bahçeye, olduğu gibi telef oldu orası da. Bayrama kadar bitirme niyetindeyiz. Alt kat ile ilgili çalışma yapmak istemiyoruz gözümüz korktu. Hoş bir şey değil bunlar. İstimlak duvarları yapılacak diye mevzu varmış. Birileri buradan bir gelir rant sağlıyorsa, buranın set yapılması lazım, çevre düzenlemeleri yapılması lazım. İleride fabrikalar yapılmış bu kanalı daraltmışlar”

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EŞYALARIN ÇOĞU GİTTİ

Sel anında evde olduğunu söyleyen Mehmet Zambakoğlu o anları anlattı. Sel felaketinin ertesi günü tüm eşyaları evden çıkararak eşi ile birlikte temizlik yapan Zambakoğlu şunları söyledi:

“Köyden komşularımız yardım ettiler. Evin içerisini temizledik. Bir buçuk seneden beri buradayız. Sular yükselince insan korkuyor, ilk önce hayvanlarımızı yukarı bir yere bağladık. Arabamızı çıkarttık. Eşya alamadık, ilaçlarımızı alıp çıktık dışarı. Dolaplar, çekyatlar çoğu gitti. Baya bir zararımız var.”

Yaraşlıyörük köyünde selin bıraktığı izlerin yaraları sarılırken, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Öte yandan bahçesi ve evi sular altında kalan Mehmet Ali Alagaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde suların yükselerek önce bahçeye ulaştığı, kümesin sular altında kaldığı, evin içine suların girdiği görülüyor.

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Bir çok noktada evler tahliye edildi.
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Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
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