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Bayram tatilinde kaç kişi trafik kazasında öldü - Tatildeki trafik kazalarının sayısı

Bayramın en acı yüzü: Bilanço açıklandı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla gerek memleketine gerek tatil için yola çıkanlardan kaza haberleri geldi. Birçok kaza ölüm ve yaralı olduğu belirtilirken, 3 günlük bilanço can yaktı. Yalnızca 3. gün dahi saat 17'ye kadarlık olan dilimde Türkiye genelindeki 18 kazada 4 vatandaşımız öldü, 49 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yoldan çıkan araç ve çevrede toplanan vatandaşlar.
Yoldan çıkan araç ve çevrede toplanan vatandaşlar.

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan bugün ve 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı.

Bayram tatili için Cuma günü mesai bitiminde yola çıkan tatilcilerin yoğunluğu bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde, Cuma günü saat 18.00'den bugün saat 17.00'ye kadar toplam 73 kaza meydana geldi. Kazalarda 27 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 211 oldu.

GÜN GÜN KAZALAR

Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü, Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce, İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi yaralandı.

İHA
Kazaya karışan bir araç.
  • Bayram tatilinin ikinci günü olan dün Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin'de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirirken, 66 kişi yaralandı.

AA
Yoldan çıkarak takla atan bir araç.

Bayram tatilinin üçüncü günü (arife) olan bugün ise Karabük, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen 18 kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

1 Haziran Cumartesi: 32 kaza, 13 ölü, 96 yaralı (Cuma 18.00'den- Cumartesi 23.59'a kadar)

2 Haziran Pazar: 23 kaza, 10 ölü, 66 yaralı

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3 Haziran Pazartesi: 18 kaza, 4 ölü, 49 yaralı (Saat 17.00'ye kadar)

Bayram tatilinin ilk iki gününde kaza bilançosu
GÜNDEM
Bayram tatilinin ilk iki gününde kaza bilançosu
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