Bayramın ilk gününde acı bilanço: 9 ölü 112 yaralı

Beş günlük Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda kaza meydana geldi.

Dün saat 17.00'den gece yarısına kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

DHA Kazaya karışan bir araç.

Arife günü olan tatilin ilk gününde bugün ise saat 17.00'ye kadar, Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa ve Bolu'da meydana gelen 12 kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. 24 saat içinde toplam 26 kaza meydana geldi. Kazalarda, 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi de yaralandı.

DHA Kazaya karışan araç kullanılamaz hale geldi.

Bayramın ilk günündeki bilanço

9 Ağustos Cuma günü (saat 17.00’den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı.

10 Ağustos Cumartesi günü (Kurban Bayramı Arifesi) : 12 kaza, 6 ölü, 63 yaralı.

HAYAT Bayram tadında sağlık rehberi