Gündem Bayrampaşa Belediyesi ilçedeki her öğretmen için bir ağaç dikti
İSTANBUL

Bayrampaşa Belediyesi ilçedeki her öğretmen için bir ağaç dikti

Bayrampaşa Belediyesi, doğa dostu yeni bir uygulamaya imza attı. Uygulama kapsamında Bayrampaşa’da görev yapan her öğretmen için 2021 yılındaki yangınlarda zarar gören alanlara birer ağaç dikildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bayrampaşa Belediyesi ilçedeki her öğretmen için bir ağaç dikti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner

Bayrampaşa Belediyesi, doğa dostu yeni bir uygulamaya imza attı. Uygulama kapsamında Bayrampaşa’da görev yapan her öğretmen için 2021 yılındaki yangınlarda zarar gören alanlara birer ağaç dikildi.

Yaklaşık 3 bin ağacın Aydın’ın Yazır köyünde toprakla buluşturulmasıyla ‘Bayrampaşa Öğretmenler Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. Bayrampaşa’daki öğretmenler ve belediye birim müdürleri ile birlikte etkinliğe katılan Başkan Atila Aydıner de çok sayıda fidan dikti.

Ormanların önemine vurgu yapan Başkan Aydıner, “Ağaç ve orman yoksa hayat ta olmaz” dedi. Etkinliğe katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de çok sayıda fidan dikti.

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