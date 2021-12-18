Bayrampaşa Vakfı eski cam fabrikasını kütüphaneye çeviriyor.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İBB'yi eleştirdi: Bunların 'kapkaç siyaseti' yaptığını biliyor ve görüyoruz

AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlendi. Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB yönetimini eleştirerek, ' Türkiye'de, 2023 seçimlerinde ismi geçenleri düşündüğümde, bunların millete hizmet derdinin olmadığını ve bunun kitabını yazan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında şanslarının olmadığını biliyorum.



Çünkü bunların halkın dertleri ile dertlenme sevdası olmadığını, bunların Türkiye aşkı, İstanbul sevdası olmadığını biliyorum. Bunların hizmet ve eser siyaseti değil 'kapkaç siyaseti' yaptığını biliyor ve görüyoruz.



Guguk kuşu siyaseti yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Bunların Türkiye için İstanbul için ve İstanbullular için bir şey üretme derdinde değil kendi şahsi ikballeri için merdiven siyaseti yaptıklarını biliyoruz.' diye konuştu.