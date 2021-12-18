Gündem Bayrampaşa Vakfı eski cam fabrikasını kütüphaneye çeviriyor
İSTANBUL

Bayrampaşa Vakfı eski cam fabrikasını kütüphaneye çeviriyor

Kütüphane açılış tanıtımı programı düzenleyen Bayrampaşa Vakfı 20 yıllık olarak kiralanan eski cam fabrikasını ileri seviyede bir kütüphaneye nasıl çevireceklerini aktardıkları bir program düzenledi. Bayrampaşa Tuna caddesinde yer alacak olan kütüphane, çatısı akıtan, duvarları dökük fazlasıyla yıpranmış bir eski cam fabrkasının dönüştürülmesiyle, çok sayıda öğrencinin ders çalışıp, dinleneceği bir alana dönüşecek.

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Bayrampaşa Vakfı eski cam fabrikasını kütüphaneye çeviriyor
Bayrampaşa Vakfı eski cam fabrikasını kütüphaneye çeviriyor.

Kütüphane açılış tanıtımı programı düzenleyen Bayrampaşa Vakfı 20 yıllık olarak kiralanan eski cam fabrikasını ileri seviyede bir kütüphaneye nasıl çevireceklerini aktardıkları bir program düzenledi.

BAYRAMPAŞA VAKFI'NIN TARİHÇESİ

1996 yılında kurulan vakıf temel politikasını 'yer yüzünü aşkın yüzü oluncaya dek mücadele etmek' üzerine inşaa etti. Bu doğrultuda birçok projeye imza atan ve kimsesizlerin kimsesi olan vakıf 25 yıldır aş evi faaliyelerinde bulunuyor, öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Günde 3 bin ve üzeri insanın yemek ihtiyacını karşılanıyor.


ŞEHİR KÜTÜPHANESİ OLACAK

Bayrampaşa Tuna caddesinde yer alacak olan kütüphane, çatısı akıtan, duvarları dökük fazlasıyla yıpranmış bir eski cam fabrkasının dönüştürülmesiyle, çok sayıda öğrencinin ders çalışıp, dinleneceği bir alana dönüşecek.

DOĞAL ENERJİ KAYNAĞI KULLANILACAK

3750 metrekare alana sahip arazide fabrikanın iskelet yapısına dokunulmadan, çatısı aynı kalacak şekilde güneş panalleri ile doğal enerji üretilerek gençlerin dolu dolu vakit geçireceği bir alana dönüşecek.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ

Bayrampaşa Vakfı'nın düzenlediği tanıtım toplantısına katılım yoğun oldu.

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