Bayrampaşa'da 4 kişi arasında silahlı tekmeli kavga çıktı: Polis olaya müdahale etti

Bayrampaşa'da caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden biri yanında bulunan silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bölgede devriye gezen ekipler, silah sesi üzerine kavgaya müdahale etti. Silahlı tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa'da caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Çıkan kavgada olay yerinin yakınındaki polis taraflara müdahale etti. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü. Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.