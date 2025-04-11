Bayrampaşa'da 4 kişi arasında silahlı tekmeli kavga çıktı: Polis olaya müdahale etti

Bayrampaşa'da caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Çıkan kavgada olay yerinin yakınındaki polis taraflara müdahale etti. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü. Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.