Bayrampaşa'da akılalmaz olay: Arkadaşlarını gasp edip TikTok'da paylaştılar

Sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda ise şüphelilerin ikamet adreslerinin Bağcılar olduğu tespit edildi.

Olay 4 Ocak günü Bayrampaşa Orta Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı adreste ikamet eden 9 yabancı uyruklu şahıs, tanımadıkları yabancı uyruklu 6 şüpheli tarafından ikamet ettikleri evde elleri bağlanarak rehin alındı. Şüpheliler silah zoruyla 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin lira para ve sırt çantasını gasp etti. Aynı adreste kaldıkları yabancı uyruklu şahısları gasp eden şüpheliler, o anları sosyal medyadan paylaştı.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, o anların paylaşılması üzerine harekete geçti. Ekipler, bahse konu adresin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda ise şüphelilerin ikamet adreslerinin Bağcılar olduğu tespit edildi.

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İki şüpheli tutuklandı



Tespit edilen adrese yapılan operasyonda kurusıkı tabanca, bıçak, müştekilere ait oldukları tespit edilentelefon, sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.S. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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