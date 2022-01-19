Bayrampaşa'da akılalmaz olay: Arkadaşlarını gasp edip TikTok'da paylaştılar

Olay 4 Ocak günü Bayrampaşa Orta Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı adreste ikamet eden 9 yabancı uyruklu şahıs, tanımadıkları yabancı uyruklu 6 şüpheli tarafından ikamet ettikleri evde elleri bağlanarak rehin alındı. Şüpheliler silah zoruyla 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin lira para ve sırt çantasını gasp etti. Aynı adreste kaldıkları yabancı uyruklu şahısları gasp eden şüpheliler, o anları sosyal medyadan paylaştı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, o anların paylaşılması üzerine harekete geçti. Ekipler, bahse konu adresin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda ise şüphelilerin ikamet adreslerinin Bağcılar olduğu tespit edildi.
İki şüpheli tutuklandı
Tespit edilen adrese yapılan operasyonda kurusıkı tabanca, bıçak, müştekilere ait oldukları tespit edilentelefon, sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.S. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.