Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Esenler'de, Otogar Kavşağı'nda yolcu otobüsü yan yattı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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