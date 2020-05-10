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Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız
EĞİTİM

Bazı illerde okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Acet'in moderatörlüğünde Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.

Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması eylüle kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.

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Bazı illerde okullar açılacak mı?

  • Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.

Şimdi yeniden motive olma zamanı yeniden yükselme zamanı. Yapay zeka temelli akıllı destek sistemi getirdik. Her bir çocuğa özel rehberlik sistemi geliştirdik.

LGS nasıl olacak?

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Biliyorsunuz LGS'de bir ilk olacak bu. Kendi öğretmenleri olmayacak ama bildiği bir okul olacak. Her öğrenci 1 veli ile gelirse ya da hiç gelmezse okulların bahçesi ne durumda 45 dakikalık ara var bu ara nasıl yönetilecek? LGS konusunda il il özel çalışmalar yapıyoruz.

20 bin öğretmen atanması

Haklı olarak beklenti içerisindeler fakat bizim bir atamayı gerçekleştirmemiz için bir öğretmenin sınıfı olması öğrencilerinin olması lazım ama şu an yok. Bir gün öğretmenliğe başlamış olsaydı atama tamamlanmış olacaktı. Okul açıldığında hemen başlayacaklar.

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