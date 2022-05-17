Bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek

Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı

Kocaeli TV'de 'Ters Köşe' programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, 'HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı' dedi.



Millet İttifakı'nın gizli ortağının HDP olduğunu söyleyen Erbakan, 'HDP olmadan İstanbul'u da alamazlardı, Ankara'yı da alamazlardı. Hatta HDP de haklı olarak bu gizlilikten şikayetçi. Diyor ki, 'Hem arka planda benim oyumu alıyorsunuz. Sayemde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin'i alıyorsunuz ama masaya oturtmuyorsunuz beni' Apaçık ortada, HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de de çok zorlanırlar' dedi.