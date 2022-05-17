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ANKARA

Bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların, yarın akşam saatlerinden 22 Mayıs Pazar gününe kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında olacağı öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, perşembe günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar günü mevsim normallerine dönecek

Sıcaklıkların 22 Mayıs Pazar gününden itibaren artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesinin önem arz ettiği kaydedildi.

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