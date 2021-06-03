BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı yok

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programının konuğu olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim çağrılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Destici, şunları söyledi:

"Teknik olarak da mümkün değil"

"Ben Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Bu teknik olarak da mümkün değil. Bir Cumhurbaşkanı erken seçime gidebilir. O da niye gitsin. Bir pandemi süreci yaşanıyor. Bir zorluk var.

"Cumhur İttifakı yıpratılmak isteniyor"

Muhalefet Cumhur İttifakını yıpratmak için erken seçim diyor. Ben ciddi ciddi şunu görüyorum; Kemal Bey’le Meral Hanım arasında görülmeyen bir adaylık yarışı olduğunu görüyorum. Hiç kimse Cumhurbaşkanını bebek katili Netanyahu ile bir tutamaz. Bu sözlü saldırılarla ‘beni muhatap al diyor.’ Kemal Bey de ha keza oradan gidiyor."

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GÜNDEM Erken seçim isteği örtülü operasyon: Türk milleti bu tuzağa düşmez