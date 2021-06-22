Gündem BBP Genel Başkanı Desticiden HDP açıklaması Bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır
POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici'den HDP açıklaması: Bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nın kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kararının sadece partilerini değil milleti de ziyadesiyle memnun ettiğini belirten Destici, "

İnşallah bu süreç hukuk içinde işleyecek ve Türkiye'de terörün ve teröristin partisinin yaşama hakkının olmadığını bütün dünyaya gösterecektir. Bir daha açılmamak üzere PKK'nın siyasi şubesi kapatılacaktır ve kapatılmalıdır."

Haber Merkezi AA
BBP Genel Başkanı Desticiden HDP açıklaması: Bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, daha önce Türkiye'de büyük istikrarsızlıklar yaşandığını, ülkenin darbelerle karşılaştığını, hükümetlerin ömrünün çok kısa olduğunu ve bunların bedellerini de Türkiye'nin ödediğini anlattı. Yeni sistemle temsilde adaletin ve yönetimde istikrarın sağlandığını ifade eden Destici, Meclis'in en yüksek temsil oranına sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını hatırlatan Destici, "Bizim beklentimiz, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak, hukuk temelli, Türk milletinin kültürüne, inancına uygun ve beklentilerini karşılayacak sivil, demokratik bir anayasanın yapılmasıdır." diye konuştu.

Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: Adaletin tecellisi için ümit vericidir
GÜNDEM
Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: Adaletin tecellisi için ümit vericidir
  • Bu çağrıyı desteklediklerini dile getiren Destici, yeni yapılacak anayasada seçim barajının kaldırılmasını istediklerini, dar veya daraltılmış bölge seçim sistemini de Türkiye için uygun görmediklerini belirtti.

Devlet Bahçeli: HDP Türk demokrasisine biçilmiş kefen doğrultulmuş silahtır
OYNAT 01:03
Devlet Bahçeli: HDP Türk demokrasisine biçilmiş kefen doğrultulmuş silahtır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. HDP'nin kapatılmasını demokrasiye aykırı gören Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu demokrasilerde parti kapatmak yanlış diyor. Kuşkusuz halt ediyor. HDP'yi savunuyor. Bölücülüğün avukatlığına, utanmadan, soyunuyor. O dediği, meşruiyet ve hukuk sınırları içinde faaliyet gösteren partiler için geçerlidir. HDP bunun dışındadır. Ve zaten parti marti de değildir.

Adalet ve vicdan terazisi bu rezalete onay veremez. HDP, pek çok vahim özelliğinin yanında, Türk demokrasisine biçilmiş kefen, doğrultulmuş silah, tuzaklanmış patlayıcı, döşenmiş mayındır. HDP kapatılmalıdır. Bu örgütün bölücü yöneticileri hakkında hukuk ve adalet tesirini mutlaka, süratle göstermelidir.

HDP'nın kapatılması istemiyle açılan dava

HDP'nın kapatılması istemli iddianamenin, Anayasa Mahkemesince kabul edildiğini anımsatan Destici, "Kapatma davasının hiçbir şekilde siyasi bir yönü yoktur. Kapatma davası, hukuka dair zaruri ve geç kalmış bir işlemdir. Bu, hem uluslararası hem de iç hukuka uygundur." değerlendirmesinde bulundu. HDP'nin hiçbir şekilde siyasi parti vasfı taşımadığını, bu nedenle de siyasi parti olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

HDP'ye yönelik iddianamenin detayları belli oldu
GÜNDEM
HDP'ye yönelik iddianamenin detayları belli oldu

"HDP insanlığın değil, terörün ve teröristin partisidir"

"Ülkemizi işgalden kurtaran, yönettiği Kurtuluş Savaşı'nın ve kazandığı zaferin ardından Cumhuriyetimizi kuran gazi Meclisimiz, içinde bulunan terör örgütü uzantıları nedeniyle ülkeyi ilgilendiren en kritik güvenlik konularını dahi görüşemez, üyelerini bilgilendiremez hale gelmiştir. Bu yönüyle, Meclis'te bulunan terör örgütü uzantıları ülkemiz için bir güvenlik meselesi halini almıştır. HDP, terör örgütünün sözcüsü olması dışında aldığı kurumsal kararlarla, hazırlayıcısı olduğu kalkışma teşebbüsleriyle içinde çok sayıda cinayetin de bulunduğu suçların doğrudan sorumlusudur. HDP, Kürtlerin değil, PKK'nın partisidir. HDP, Türkiye'nin değil, PYD/YPG'nin partisidir. HDP, insanlığın değil, terörün ve teröristin partisidir.

CHP'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: HDP'nin kapatılması milletin vicdanını yaralar
GÜNDEM
CHP'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: HDP'nin kapatılması milletin vicdanını yaralar

"AYM kararı ziyadesiyle memnun etmiştir"

Anayasa Mahkemesinin oy birliğiyle HDP'nin kapatılması davasını kabul etmesi sadece bizi değil, milletimizi de ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah bu süreç hukuk içinde işleyecek ve Türkiye'de terörün ve teröristin partisinin yaşama hakkının olmadığını bütün dünyaya gösterecektir. Bir daha açılmamak üzere PKK'nın siyasi şubesi kapatılacaktır ve kapatılmalıdır. Bunun aksi bir karar hem uluslararası hem iç hukuka hem de milletimizin duygusuna aykırı olacaktır."

Abone Ol Google News
Depremin sesi korkuttu

Depremin sesi korkuttu

Yeraltındaki ürkütücü sinyal sesi ortaya çıktı.
Tabelayla arıyor

Tabelayla arıyor

​Almanya'dan köyüne geldi: Tarlasını görünce şaşkına döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yatırım açıklaması: Türkiye’nin ekonomik gelişimini ve yatırım ortamını iyileştirmekte kararlıyız

Evinin önünde <br>toplandılar

Evinin önünde
toplandılar

​Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın isyanı.

Anadolu'yu <br>karış karış gezdi

Anadolu'yu
karış karış gezdi

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.