BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Demirtaş elbette hapiste olacak beş yıldızlı otelde tatil mi yapacak?

BBPGenel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Keşan İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği ilçede açıklamalarda bulundu.

"Sizin haddinize değil"

Türkiye'de bulunan 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'nin içişlerine müdahale etme hadsizliği gösterdiğini dile getiren Destici, "Bizim yargımızın verdiği kararlarla ilgili birtakım müdahale çabalarını ve birtakım 'neredeyse derhal bırakılsın' sözlerine, talimat verme hadsizliklerini de buradan bir kere daha kınıyorum ve reddediyorum. Sizin haddinize değil." dedi.

"Demirtaş elbette hapiste olacaktı"

"Bir yanlışlık varsa o yanlışlığı biz düzeltiriz" diyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatan düşmanlarına da millet düşmanlarına da milleti birbirine düşürmek için tezgah kuranlara da en önemlisi de terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan, onun şubesi olan HDP'nin eş başkanlığını yapan 6-8 Ekim olaylarında milleti kışkırtarak 37 Kürt kökenli vatandaşımızın 2'si polis olmak üzere şehit edilmesinin müsebbibi olan bir kişi, yani Selahattin Demirtaş elbette ki hapiste olacaktı nerede olacak 5 yıldızlı otelde tatil mi yapacak, elbette ki hapiste olacak. Terörist başı Apo'nun heykelini dikecek adam nerede olacak 7 yıldızlı otelde mi olacak, elbette ki hapiste olacak. İnsanları kışkırtıp sokağa döküp 37 kişinin can vermesine, hunharca katledilmesine talimatını vereceksin, milleti ayaklandıracaksın, ondan sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi, elbette gezmeyecek. Elbette hukuk ve yargı bunun cezasını verecek."

OYNAT 00:52 Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici: Masum insanların ölmesine sebep olan Selahattin Demirtaş elbette hapiste olacak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Keşan İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta önemli açıklamalar yapan Destici, Selahattin Demirtaş'ın hapishanede tutuklu kalması gerektiğini ifade etti.



Destici, 'Vatan düşmanlarına da millet düşmanlarına da milleti birbirine düşürmek için tezgah kuranlara da en önemlisi de terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan, onun şubesi olan HDP'nin eş başkanlığını yapan 6-8 Ekim olaylarında milleti kışkırtarak 37 Kürt kökenli vatandaşımızın 2'si polis olmak üzere şehit edilmesinin müsebbibi olan bir kişi, yani Selahattin Demirtaş elbette ki hapiste olacaktı nerede olacak 5 yıldızlı otelde tatil mi yapacak, elbette ki hapiste olacak.



Terörist başı Apo'nun heykelini dikecek adam nerede olacak 7 yıldızlı otelde mi olacak, elbette ki hapiste olacak. İnsanları kışkırtıp sokağa döküp 37 kişinin can vermesine, hunharca katledilmesine talimatını vereceksin, milleti ayaklandıracaksın, ondan sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi, elbette gezmeyecek. Elbette hukuk ve yargı bunun cezasını verecek.' dedi.







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Destici, "Burada yapılması gereken bir an önce bu davaların sonuçlanması ve dolayısıyla ne Avrupa'nın ne içeridekilerin eline de koz vermemek gerekiyor. Bir an önce mahkemeler tamamlansın cezalar kesilsin ve bu şekilde hiç kimse de ağzını açamasın. Ne içeriden ne dışarıdan." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Mustafa Destici 'Başak Demirtaş'ı konuk ederek tepkilerin hedefi olan İsmail Küçükkaya'yı terletti: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?

OYNAT 02:08 BBP Genel Başkanı Destici Millet İttifakı'na seslendi: Lafı eveleyip gevelemeyin HDP sizin ittifak ortağınız Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İstişare Kurulu Toplantısında konuştu. Destici, HDP'nin meşru olmadığının altını çizerek, 'PYD, YPG, KCK neyse Kandil neyse HDP de odur ki nedir talebi; diyor ki, 'ana dilde Türkçe'nin yanına başka diller eklensin' diyor. 'Anayasa'dan ya Türklük kavramı çıkarılsın, ya da başka kavramlar eklensin' diyor. 'Özerklik, öz yönetim daha sonra devletleşecek sürece geçilsin' diyor.' ifadelerini kullandı.



Millet İttifakı'na da seslenen Destici, 'Siz de HDP'yi meşru görüp konuştuğunuza göre, o zaman lafı eveleyip gevelemeyeceksiniz. Millet bilecek, kim nerede duruyorsa millet bilecek.' diye konuştu. Destici daha sonra sözlerine şöyle devam etti:



Yani devletin başında olan ve halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanına, onun hükümetine onun partisine koyduğunuz tavrın onda birini PKK'nın siyasi uzantısına koymuyorsunuz. Neden, çünkü ittifak ortağınız. Ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın. Ne kadar kapı arkalarında görüşüp milletin gözü önünde görüşmemeye çalışırsanız çalışın bunu karartamazsınız. Şu bir gerçek ki HDP, sizin ittifak ortağınız.

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