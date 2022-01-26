BBP lideri Destici'den İmamoğlu'na: Bu ne sorumsuzluktur

BBP lideri Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentteki yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesini ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Yoğun kar yağışı sebebiyle millet can derdindeyken, binlerce insan yolda kalmışken, yüzlerce trafik kazası oluşmuşken, yollar kapalıyken; sen nasıl gidersin lüks bir balıkçıda hem de İngiltere büyükelçisiyle o saatte, o günde yemek yersin. Bu ne sorumsuzluktur. Bu en hafifiyle büyük bir sorumsuzluktur" dedi.

"Ağır ve vahim bir problem var"

Destici açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Hiç kimsenin İstanbul halkına, Türk milletine böyle sorumsuzca davranmaya hakkı da yoktur. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi konuşmalar yapılıyor. Gerçekten bunların takdirini de milletimize bırakıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcülerinin, görüşmenin ortaya çıkmasıyla art arda sıraladıkları yalanların en az bu yemek kadar ağır bir kusur olduğunu görüyoruz. Ama bizce başka ve diğerleriyle kıyaslanamayacak ölçüde ağır ve vahim bir problem var. Uzun bir süredir küresel emperyalizmin Türkiye'de, kendi menfaatlerine göre bir yönetim dizayn etme çabalarına dikkat çekiyoruz. Sayısız kez dile getirdik."

REKLAM

GÜNDEM İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi

GÜNDEM "Tepkiler beni ilgilendirmiyor" diyen İmamoğlu: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli