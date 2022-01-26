Gündem BBP lideri Desticiden İmamoğluna Bu ne sorumsuzluktur
POLİTİKA

BBP lideri Destici'den İmamoğlu'na: Bu ne sorumsuzluktur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte etkili olan yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesine ilişkin, "Yoğun kar yağışı sebebiyle millet can derdindeyken, binlerce insan yolda kalmışken, yüzlerce trafik kazası oluşmuşken, yollar kapalıyken; sen nasıl gidersin lüks bir balıkçıda hem de İngiltere büyükelçisiyle o saatte, o günde yemek yersin. Bu ne sorumsuzluktur?" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
BBP lideri Desticiden İmamoğluna: Bu ne sorumsuzluktur
Mustafa Destici

BBP lideri Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentteki yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesini ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Yoğun kar yağışı sebebiyle millet can derdindeyken, binlerce insan yolda kalmışken, yüzlerce trafik kazası oluşmuşken, yollar kapalıyken; sen nasıl gidersin lüks bir balıkçıda hem de İngiltere büyükelçisiyle o saatte, o günde yemek yersin. Bu ne sorumsuzluktur. Bu en hafifiyle büyük bir sorumsuzluktur" dedi.

"Ağır ve vahim bir problem var"


Destici açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Hiç kimsenin İstanbul halkına, Türk milletine böyle sorumsuzca davranmaya hakkı da yoktur. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi konuşmalar yapılıyor. Gerçekten bunların takdirini de milletimize bırakıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcülerinin, görüşmenin ortaya çıkmasıyla art arda sıraladıkları yalanların en az bu yemek kadar ağır bir kusur olduğunu görüyoruz. Ama bizce başka ve diğerleriyle kıyaslanamayacak ölçüde ağır ve vahim bir problem var. Uzun bir süredir küresel emperyalizmin Türkiye'de, kendi menfaatlerine göre bir yönetim dizayn etme çabalarına dikkat çekiyoruz. Sayısız kez dile getirdik."

İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi
GÜNDEM
İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi

"Tepkiler beni ilgilendirmiyor" diyen İmamoğlu: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
GÜNDEM
"Tepkiler beni ilgilendirmiyor" diyen İmamoğlu: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli

Fazıl Say rezil oldu özür dilemedi: Bu New York’da da böyle önemli olan gayret
GÜNDEM
Fazıl Say rezil oldu özür dilemedi: Bu New York’da da böyle önemli olan gayret

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

İstanbul Boğazı'nda dron ile çekildi: Yüzlercesi aynı anda görüntülendi.
Sarının yavruları için seferberlik

Sarı'nın yavruları için seferberlik

​Görmek için benzin istasyonunun camında bekliyor.
Orduda kar kalınlığı insan boyunu geçti

​Bilim insanları erken tanı için formül geliştirdi.

​İstanbul Valisi Yerlikaya'dan park edilmiş özel araçlar için çağrı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisi için devreye girmişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.