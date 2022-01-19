Gündem Bebek arabasıyla dolaşıp üç evde hırsızlık yaptı
ADANA

Bebek arabasıyla dolaşıp üç evde hırsızlık yaptı

Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu gözaltına alındı. Yapılan araştırmada 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.

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Haber Merkezi AA
Bebek arabasıyla dolaşıp üç evde hırsızlık yaptı
Ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bebek arabasıyla ara sokaklarda dolaşan bir kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Bebek arabasında ve şüphelinin üzerinde arama yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen su saati ve borusu buldu.

Yapılan araştırmada 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.

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