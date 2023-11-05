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Bebek katilleri önünde sonunda yargılanacak!

Burak Doğan
04:00 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:02 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yasin Şamlı.

Yasin Şamlı.

İstanbul 2 No’lu Barosu, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı masaya yatırmak amacıyla “Filistin’de Soykırım: Tarihi Süreç-Hukuki Tahlil ve Çözüm Önerileri” başlıklı sempozyum düzenledi. Sempozyumun ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına tepki göstererek İsrail’in soykırım uyguladığını belirtti. Açılış konuşmasının ardından kürsüye geçen ve aynı zamanda İstanbul 2 No’lu Baro üyesi olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in yaptığı saldırılarla ilgili, “Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor, katliam yaşanıyor. Savaş suçu bile demek hafif kalıyor. Soykırım işleniyor. 10 bine yakın kişi şehit oldu, çoğu çocuk ve kadın” dedi.

FİLİSTİN’İN YANINDA OLACAĞIZ

İsrail’in saldırılarının durdurulması için Türkiye’nin birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Tunç, “Bir Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum. Filistin Devleti kurulmadan oradaki akan kan durmaz. Biz de bunu savunmaya devam edeceğiz ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bebek katillerinin de uluslararası ceza mahkemesinin önüne, önünde sonunda çıkarılmasını inşallah sağlayacağız” diye konuştu.



#Gazze
#İsrail
#Soykırım
11 dakika önce
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