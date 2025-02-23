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Bakanlık ifşa etti: Bu bebek tulumu piyasadan toplatılıyor

Bakanlık ifşa etti: Bu bebek tulumu piyasadan toplatılıyor

16:5923/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanlığı, bebekler için risk teşkil eden bu ürünü toplatıyor.
Ticaret Bakanlığı, bebekler için risk teşkil eden bu ürünü toplatıyor.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne bir ürün daha ekledi. Bebek giyim markası Hello Baby tarafından satılan bir tulum için piyasadan toplatma kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ifşa etmeye devam ediyor.


Bakanlık, siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası 'Hello Baby' tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı verildi.

Sitede ürün tanıtımı şöyle yapıldı:

  • "2 Yaş Çıtçıtlı Bady Mavi Renk (Hello Baby Çıtçıtlı Bady Mavi Renk 86827667217416 Barkod Numaralı)

Boğulma riski taşıyor

Güvensizlik nedeni olarak
"Dişi çıtçıt 65,62 newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir"
ifadelerine yer verildi.


#Ticaret Bakanlığı
#Bebek
#Tulum

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