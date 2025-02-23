Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası 'Hello Baby' tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı verildi.