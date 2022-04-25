Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bedensel engelli taraftar Trabzonspor maçı için bilet kuyruğuna girdi
TRABZON

Bedensel engelli taraftar Trabzonspor maçı için bilet kuyruğuna girdi

Bordo-mavililer, 30 Nisan'da kendi evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, eğer mücadeleden en kötü 1 puan alırsa 2021-22 sezonunun şampiyonu olacak. Maça gitmek için bedensel engelli Trabzonspor taraftarı bilet kuyruğunda bekledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedensel engelli adam Trabzonspor maçı için bilet kuyruğuna girdi
Bedensel engelli taraftar Trabzonspor maçı için bilet kuyruğuna girdi

Sadece şampiyon olacağı için değil her zaman Trabzonspor'u desteklediğini dile getiren bedensel engelli Fatma Büşra Çiçek de bordo-mavili takım için bilet gişesinde daima beklediklerini söyledi. Çiçek, sabah 07.00'den itibaren bilet almak için beklediğini anlatarak, "Biz 7'den 70'e değil daha anne karnından başlayıp mezara kadar da bu sevgiyi yaşıyoruz. Şu an gerçekten tüylerim diken diken, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hayırlısıyla inşallah bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bedensel engelli arkadaşının da saat 04.00'ten itibaren bilet almak için beklediğini ifade eden Çiçek, Trabzonspor yönetiminin engelli taraftarlar için kolaylık sağlamasını istedi.

Trabzonspor taraftarı şampiyonluk yaklaştıkça kendinden geçiyor
SPOR
Trabzonspor taraftarı şampiyonluk yaklaştıkça kendinden geçiyor

ATOM 40 göreve hazır

ATOM 40 göreve hazır

Türk piyadesinin ateş gücü olacak.
Doğan bebeği geri ittiler

Doğan bebeği geri ittiler

'1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı.'
Bursada uçak düştü: İki pilot hayatını kaybetti

​Yerleşim bölgesine düşen uçak alev aldı.

İstanbul'da yeniden görülmeye başlandı.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen ot yok satıyor.

​Yetkililer anında harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.