Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bediüzzamanın talebesi Hüsnü Bayramoğlu vefat etti
İSTANBUL

Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu vefat etti

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Koronavirüs tedavisi gören Hüsnü Bayramoğlu, yaklaşık 2 haftadır entübe halindeydi. Bayramoğlu, salı günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Merkezi AA
Bediüzzamanın talebesi Hüsnü Bayramoğlu vefat etti
Arşiv

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Safranbolu'da 1935 yılında doğan Hüsnü Bayramoğlu, 7 yaşında Nur Risalelerini yazmaya başladı. Bayramoğlu, 1949'da Bediüzzaman ile tanışırken 1950'de hizmetine girdi.

Bayramoğlu, vefat ettiği döneme kadar Bediüzzaman'ın yanında ve hizmetinde bulundu. Bayramoğlu, Bediüzzaman’ın vekil tayin ettiği isimlerden biriydi.

Salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak.

Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti
GÜNDEM
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
OYNAT 03:09
Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.


Abone Ol Google News
Tuvalet kağıdından maskeli

Tuvalet kağıdından maskeli

Polisin kahvehaneye yaptığı baskında böyle yakalandı.
Kılıçdaroğlu eleştirmişti

Kılıçdaroğlu eleştirmişti

​CHP'li Şişli Belediyesi patates soğan dağıttı.
UEFAya darbe

​Avrupa'nın dev kulüpler kendi liglerini kurma kararı aldı.
Çamur yağabilir

Çamur yağabilir

Meteoroloji hava raporunu paylaşıp uyardı.
Hepsi yola savruldu

Hepsi yola savruldu

​İzmir'de TIR park halindeki beton mikserine çarptı.
Gece çamur yağdı

Gece çamur yağdı

​Vatandaş neye uğradığına şaşırırken soluğu oto yıkamacıda aldı.

Sokak ortasında pompalı dehşeti

Sokak ortasında pompalı dehşeti

​Annesinin eski eşini öldürdü, o anlar güvenlik kamerasında.

Yüzde 100'ü zorluyor

Yüzde 100'ü zorluyor

​Türkiye yenilenebilir enerjide atağa kalktı.
Özlem bitiyor

Özlem bitiyor

​Taksim Camisi'nde son rötuşlar yapılıyor.
Karlov'da asıl<br>hedef darbeydi

Karlov'da asıl
hedef darbeydi

MİT TIR'ları kumpası ve 15 Temmuz aynı amaca hizmet ediyordu.
Utanç tablosu

Utanç tablosu

​Avrupa'da 18 bin mülteci çocuk kayıp.
Bu yıl hepsi bitecek

Bu yıl hepsi bitecek

​Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'da son durumu anlattı.
Afganistan diplomasisi

Afganistan diplomasisi

​Kırk iki yıllık savaşı bitirme umudu.
İsrail endişeli

İsrail endişeli

​ABD İran'la nükleer anlaşmaya geri dönebilir.
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.