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Bekçiler kıskıvrak yakaladı: Çöpten poşet almaya çalışan çiftten şüphelendiler- Bursa haber

Bekçiler kıskıvrak yakaladı: Çöpten poşet almaya çalışan çiftten şüphelendiler

Bursa'da çöp kutusunu karıştıran çifti şüphe üzerine arayan mahalle bekçileri, genç çiftin çöpten almaya çalıştığı poşetten 250 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 195 lira ve 200 dolar ele geçirdi.

Haber Merkezi IHA
Çöpten çıkan poşetten uyuşturucu madde çıktı.
Çöpten çıkan poşetten uyuşturucu madde çıktı.

Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye atan mahalle bekçileri, S.B.(19) ve Ü.K.'nün (17) çöp kutusundan bir poşet almaya çalıştığını fark etti. Durumdan şüphelenen bekçiler, genç çifte yaklaştı. Çöpten almaya çalıştıkları poşette uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi ve yüklü miktarda para olduğu fark edildi.

Şahısları muhafaza altına alan bekçiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde yapılan ilk sorgusunda, poşetin kendisine ait olmadığını söyleyen S.B. ve 17 yaşındaki kız arkadaşı gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde poşette, yaklaşık 60 bin lira değerinde 250 gram metanfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 196 lira ve 200 dolar olduğu anlaşıldı.

Genç çift sorgulanmak üzere karakola götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere de el konuldu.

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