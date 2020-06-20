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Gündem Bekçilere yönelik çirkin iddialara yalanlama Suç duyurusunda bulunuldu
POLİTİKA

Bekçilere yönelik çirkin iddialara yalanlama: Suç duyurusunda bulunuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, “Bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu” iddialarına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Emniyet Genel müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Haziran 2020 tarihinde bir haber sitesinde başlığıyla “İstanbul Barosu’na üye Av. Cesim Parlak’ın” son yasal düzenleme ile bekçilere, bekâr veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği şeklinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin çalışma usül ve esaslarıyla bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verildiği vurgulanarak;

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  • "Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında, teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.

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Polis teşkilatımıza yardımcı kuvvet olan bekçilerimize yönelik yürütülen sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenin temini için kesintisiz görev yapmaya devam edecektir" denildi.

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