Gündem Belediye başkanı gençlerle kartopu savaşında
İSTANBUL

Belediye başkanı gençlerle kartopu savaşında

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden kendisini kar topu oynamaya davet eden gençleri kırmayarak Ümraniye Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Ümraniye Belediyesi ekipleri kar topu savaşı sonrasında ise gençlere salep ikram etti. Öte yandan Başkan Yıldırım, etkinlik sonrası gençlerle sohbet edip, taleplerini dinledi.

Haber Merkezi İHA
Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Yıldırım, kendisini davet eden onlarca gençle Ümraniye Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.
Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Yıldırım, kendisini davet eden onlarca gençle Ümraniye Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul’da başlayan kar yağışı sonrası Ümraniye Millet Bahçesi’nden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Yıldırım’ın paylaşımı sonrası Ümraniyeli gençler belediye başkanını Millet Bahçesi’nde kar oynamaya davet etti. Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Yıldırım, kendisini davet eden onlarca gençle Ümraniye Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Gençlerle birlikte kar topu oynayan Başkan Yıldırım’ın o anları renkli dakikalara sahne oldu.
Ümraniye Belediyesi ekipleri kar topu savaşı sonrasında ise gençlere salep ikram etti. Öte yandan Başkan Yıldırım, etkinlik sonrası gençlerle sohbet edip, taleplerini dinledi.

Gençleri kıramadı: Belediye başkanı kartopu savaşında
FOTOĞRAF 5
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrası Ümraniye Millet Bahçesi'nden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Yıldırım'ın paylaşımı sonrası Ümraniyeli gençler belediye başkanını Millet Bahçesi'nde kar oynamaya davet etti.
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Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Yıldırım, kendisini davet eden onlarca gençle Ümraniye Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.
Title
Gençlerle birlikte kar topu oynayan Başkan Yıldırım'ın o anları renkli dakikalara sahne oldu. Ümraniye Belediyesi ekipleri kar topu savaşı sonrasında ise gençlere salep ikram etti. Öte yandan Başkan Yıldırım, etkinlik sonrası gençlerle sohbet edip, taleplerini dinledi.
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Dört senedir İstanbul'a bu denli bir kar yağmadı. Çok şükür dün ve bugün Ümraniyemiz'de çok güzel bir kar var. Burası İsviçre değil Ümraniye. Buraya gelen genç kardeşlerimizle kar topu oynayarak, çocukluğumuza gittik. Tabi ki bu esnada maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kartopu oynadık. Biz gençleri seviyoruz. Bu etkinlik sayesinde de bir araya gelmiş olduk diye konuştu.
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Başkan Yıldırım ile kar topu oynamayan gelen gençlerden Miray Özçelik, Başkanımız kar yağdığı zaman Ümraniye Millet Bahçesi'nin videosunu paylaştı. Bizlerde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için evlerimizdeydik. Başkanımızın paylaşımına, gençler olarak beraber kartopu oynama teklifini yorum olarak bıraktık. Başkanımızda bizi kırmadı. Karşılıklı olarak saatlerimizi ayarladık. Başkanımıza gençlik olarak çok teşekkür ediyoruz dedi.
Gençleri kıramadı: Belediye başkanı kartopu savaşında
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden kendisini kar topu oynamaya davet eden gençleri kırmayarak Ümraniye Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.


Burası İsviçre değil, Ümraniye

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Dört senedir İstanbul’a bu denli bir kar yağmadı. Çok şükür dün ve bugün Ümraniyemiz’de çok güzel bir kar var. Burası İsviçre değil Ümraniye. Buraya gelen genç kardeşlerimizle kar topu oynayarak, çocukluğumuza gittik. Tabi ki bu esnada maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kartopu oynadık. Biz gençleri seviyoruz. Bu etkinlik sayesinde de bir araya gelmiş olduk" diye konuştu.

Çocuklar gibi oynadılar: Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışının başlamasının ardından Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi karla kaplandı.
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Hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki Silva adlı bozayı ve Cengiz isimli kurt, karın tadını doyasıya çıkarttı.
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Bozayı bir yandan biberonla süt içerken diğer yandan eğitmeniyle karda vakit geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.
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Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi yönetim kurulu başkanı Burak Memişoğlu, Ayı ve kurt normalde doğal yaşamlarında bile birlikte yaşayan türler değil. Birbirlerine adeta zarar verebilecek türler. Burada tüm dünyaya aslında sevgiyle bu bağın birleştiğini göstermeye çalışıyoruz. Hatta sadece bununla da kalmıyor. Ayımız Silva, 2 yaşında ve 380 gram prematüre olarak doğup yaşama tutunan dünyada tek ayı örneğidir. Silva aynı zamanda iki tane kaplan arkadaşı Kimbo ve Çilek ile alanımızda aynı barınakta büyüdü. Sadece bir kurt ve ayı değil bir ayı ve iki kaplanın da bir arada yaşam sürdürdüğüne burada şahit olduk dedi.
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Rehabilitasyon merkezi hakkında da Memişoğlu, 65 türden 500 çeşit üzerinde bir çok canlımız var. Bu canlılarımızın özellikle kendi doğasında yaralanmış, tedaviye muhtaç tüm canlıların tedavilerini gerçekleştiriyoruz diye konuştu
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Çocuklar gibi oynadılar: Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki bozayı ve kurdun karda vakit geçirdiği anlar kameralara yansıdı.


Karşılıklı olarak saatlerimizi ayarladık

Başkan Yıldırım ile kar topu oynamayan gelen gençlerden Miray Özçelik, "Başkanımız kar yağdığı zaman Ümraniye Millet Bahçesi’nin videosunu paylaştı. Bizlerde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için evlerimizdeydik. Başkanımızın paylaşımına, gençler olarak beraber kartopu oynama teklifini yorum olarak bıraktık. Başkanımızda bizi kırmadı. Karşılıklı olarak saatlerimizi ayarladık. Başkanımıza gençlik olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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