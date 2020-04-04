Belediye başkanından güldüren mesaj: Gençlerle hesaplaşma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs salgınıye ilgili dün açıkladığı yeni tedbirlerin ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de Twitter'dan bir mesaj paylaşarak durumu özetleyen

Alınan kararları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

FOTOĞRAF 19 Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini artırmasının ardından alınan önlemler her geçen gün artırılıyor. Yetkilileri, 'sosyal izolasyon' ve 'Evde kal' çağrılarına rağmen, sokaklardaki hareketliliğin durmaması üzerine tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak’a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması ile birlikte polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevirmeye başladı. Dün saat 00.00 itibariyle başlayan yasağın ardından il giriş çıkışlarında polis ve jandarma kontrol noktası oluşturdu. Ekipler durdurup ateşini ölçtükleri sürücülere alınan kararı hatırlatarak giriş ve çıkışların kapatıldığını söyledi. Ticari amaçlı ve kamu görevlisi olduğu için izni olanların geçişlerine izin verilirken, kararı yolda duyan ve yasağın uygulanmaya başladığı saate yetişemeyen sürücüler polisleri ikna etmeye çalışıp geçmeye çalıştı. İzmit'te TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu. Geçişine izin verilmeyen bazı sürücüler il dışına çıkarken yoldaki polis memuruna geri döneceğini not ettirdiğini söyleyerek geçişine izin verilmesini talep etti. 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş çıkış yasağı 15 gün boyunca sürecek. Giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı. Kararın duyulmasının ardından vatandaşlar bulunduğu noktalardan yaşadıkları şehirlere dönmek için yollara düştü. Ancak polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevrildi. BiP'te paylaş

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“Şehrimizde bu geceden itibaren araç giriş-çıkışı yasaklanmıştır.

20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştır.

Toplu alanlarda maske takma zorunludur.

Kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelinmeyecektir”

Herkesi güldürdü

Bu paylaşımın ardından bir mesaj daha paylaşan atan Güler, bu sefer de gençlere çağrıda bulunup kendisini 65 yaş yasağı sonrası şikayet eden gençlere takıldı. Başkan Güler attığı twette; ’’Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)’’ ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Güler’in son mesajı ise, ’Son gülen Mehmet Hilmi Güler’ oldu.