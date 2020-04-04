Belediye başkanından güldüren mesaj: Gençlerle hesaplaşma vakti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden gençlerle ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Güler "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" ifadelerini kullandığı paylaşım binlerce beğeni aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs salgınıye ilgili dün açıkladığı yeni tedbirlerin ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de Twitter'dan bir mesaj paylaşarak durumu özetleyen Alınan kararları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Şehrimizde bu geceden itibaren araç giriş-çıkışı yasaklanmıştır.
20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştır.
Toplu alanlarda maske takma zorunludur. Kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelinmeyecektir”
Herkesi güldürdü
Bu paylaşımın ardından bir mesaj daha paylaşan atan Güler, bu sefer de gençlere çağrıda bulunup kendisini 65 yaş yasağı sonrası şikayet eden gençlere takıldı. Başkan Güler attığı twette; ’’Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)’’ ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Güler’in son mesajı ise, ’Son gülen Mehmet Hilmi Güler’ oldu.
Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :) https://t.co/9KhdVAWktm