Gündem Belediye başkanından güldüren mesaj Gençlerle hesaplaşma vakti
ORDU

Belediye başkanından güldüren mesaj: Gençlerle hesaplaşma vakti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden gençlerle ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Güler "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" ifadelerini kullandığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi İHA
Dr. Mehmet Hilmi Güler
Dr. Mehmet Hilmi Güler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs salgınıye ilgili dün açıkladığı yeni tedbirlerin ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de Twitter'dan bir mesaj paylaşarak durumu özetleyen
Alınan kararları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderildi
FOTOĞRAF 19
Title
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini artırmasının ardından alınan önlemler her geçen gün artırılıyor.
Title
Yetkilileri, 'sosyal izolasyon' ve 'Evde kal' çağrılarına rağmen, sokaklardaki hareketliliğin durmaması üzerine tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak’a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması ile birlikte polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevirmeye başladı.
Title
Dün saat 00.00 itibariyle başlayan yasağın ardından il giriş çıkışlarında polis ve jandarma kontrol noktası oluşturdu.
Title
Ekipler durdurup ateşini ölçtükleri sürücülere alınan kararı hatırlatarak giriş ve çıkışların kapatıldığını söyledi.
Title
Ticari amaçlı ve kamu görevlisi olduğu için izni olanların geçişlerine izin verilirken, kararı yolda duyan ve yasağın uygulanmaya başladığı saate yetişemeyen sürücüler polisleri ikna etmeye çalışıp geçmeye çalıştı.
Title
İzmit'te TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu.
Title
Geçişine izin verilmeyen bazı sürücüler il dışına çıkarken yoldaki polis memuruna geri döneceğini not ettirdiğini söyleyerek geçişine izin verilmesini talep etti.
Title
30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş çıkış yasağı 15 gün boyunca sürecek.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı. Kararın duyulmasının ardından vatandaşlar bulunduğu noktalardan yaşadıkları şehirlere dönmek için yollara düştü. Ancak polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevrildi.


  • “Şehrimizde bu geceden itibaren araç giriş-çıkışı yasaklanmıştır.
  • 20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştır.
  • Toplu alanlarda maske takma zorunludur.
    Kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelinmeyecektir”

Herkesi güldürdü

Bu paylaşımın ardından bir mesaj daha paylaşan atan Güler, bu sefer de gençlere çağrıda bulunup kendisini 65 yaş yasağı sonrası şikayet eden gençlere takıldı. Başkan Güler attığı twette; ’’Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)’’ ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Güler’in son mesajı ise, ’Son gülen Mehmet Hilmi Güler’ oldu.

Abone Ol Google News
İzmirli yasak tanımıyor

İzmirli yasak tanımıyor

​Caddeler doldu taştı, ne eldiven var ne de maske...
Türkiyeden müthiş cevap

Türkiye'den müthiş cevap

​'Sığınmacıları alın' diyen Çipras'a: Kalsınlar, para yardımı yaparız.
Salgın bitersekimse durduramaz

Salgın biterse
kimse durduramaz

​Koronavirüsün vurduğu turizmcilerden çarpıcı çıkış.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi, Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi.
3 TIR dolusu<br>cihaz Türkiye'de

3 TIR dolusu
cihaz Türkiye'de

​Koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak.
İtalya'da böyle yayılmıştı

İtalya'da böyle yayılmıştı

​Haberi alır almaz yola düşenler tek tek geri gönderildi.
Üretim başladı

Üretim başladı

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.
Bir yıkadık<br>aldı başını gitti

Bir yıkadık
aldı başını gitti

Foşur foşur yıkayan başkan, Yeni Şafak'ın canlı yayınına katıldı.
Yasağa takıldılar

Yasağa takıldılar

​Sokağa çıkması kısıtlandırılan 20 yaş altı futbolcular.
Teröre ağır darbe

Teröre ağır darbe

​Sızma girişiminde bulundular, 24 terörist etkisiz hale getirildi.
Şaşırtan başvuru!

Şaşırtan başvuru!

Koronavirüse karşı ​1 haftada 444 proje sunuldu.
İki katına çıkarıldı

İki katına çıkarıldı

​Bakan Selçuk'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.
Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

​Büyükşehirlerin çevrelediği illere de kimse giriş çıkış yapamayacak.
Tam kadro destek

Tam kadro destek

Dayanışma Kampanyası'na maaşlarıyla katıldılar.
Bu virüs<br>bir yağmur gibi

Bu virüs
bir yağmur gibi

Devlet Başkanı Bolsanaro'dan tepki çeken sözler.
Koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüs karantinasına alındı

​Gece yarısı gelen kararla giriş çıkışlar yasaklandı.
Limitini artırdı

Limitini artırdı

​Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.