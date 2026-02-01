Belediye borcunu villa ile ödemiş

Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında ifade veren iş insanı Abdüssamet Bahadır, yaptıkları belediye işleri karşılığında kendilerine nakit ödeme yapılmadığını, bunun yerine villa verildiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan Bahadır, 2020 yılında iş insanı Mehmet Kılıç tarafından firmalarına 110 dairelik bir proje sunulduğunu, başlangıçta projeye girmek istemediklerini ancak Büyükçekmece’de Hilal 86 Sitesi'nin kentsel dönüşümüne ilişkin projeyi Ekim 2020’de imzaladıklarını anlattı. 2021'de ruhsat alamadıklarını belirten Bahadır, o dönemde Başakşehir’de yürüttükleri bir projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükçekmece’ye kaydırılması üzerine 3 Haziran 2025'te tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün kendileriyle görüşmek istediğini ifade etti.

AKGÜN’LE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Babası Saim Bahadır ile birlikte Akgün’le görüştüğünü belirten şüpheli Andüssamet Bahadır, Hilal 86 Sitesi'nin tamamının dönüştürülmesini istediğini, babasının bu teklifi kabul ettiğini ancak, “Kimseye bir şey vermem, hayır işleri yapılacaksa yaparım” dediğini aktardı. Belediye satış ofisi için kendilerine yer gösterildiğini ve satış ofisini yapıp daha sonra belediyeye teslim etmelerinin istendiğini belirten Bahadır, bu teklifi kabul ederek yaklaşık bin 500 konutluk projeye başladıklarını söyledi. Bahadır, proje kapsamında Hasan Akgün’ün talebi üzerine belediyeye kreş ve sağlık ocağını bedelsiz yapmayı kabul ettiklerini, ayrıca Albatros İskelesi, Celaliye Sosyal Tesisleri, İzci Kampı, Mabeyn Salonu, etüt merkezi, AKM’nin eksik işleri, kütüphane, Güzelce Kreş, Otizmli Çocuklar Evi, Modern Yaşam Merkezi, taziye evi ve Yahya Kemal Sosyal Tesisleri gibi çok sayıda belediye tesisinin de maliyetine yapılmasının istendiğini ileri sürdü.

İŞE BAŞLADIK AMA ÖDEME YAPILMADI

İşleri yapmaya başladıktan sonra belediyeden ödeme alamadıklarını dile getiren Bahadır, Kılıç’ın belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde kendilerine ödeme yerine villa ayarlanmasının teklif edildiğini, “Ya siz villaları alıp satarsınız ya da onlar satar, parasını size verirler” denildiğini iddia etti. Daha sonra tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın devreye girdiğini, EMS Yapı ve Akyapı’dan villa verileceğinin söylendiğini belirten Bahadır, EMS Yapı’dan 71 numaralı, Akyapı’nın Big Country isimli projesinden ise 25 numaralı villa için görüşmeler yapıldığını kaydetti.

5 VİLLAYA ANLAŞTIK

Bahadır, EMS’den alınan villanın 12 milyon 500 bin liraya satıldığını, paranın bir kısmının iş yaptırdıkları AKY Hafriyat isimli firmaya gönderildiğini, kalan tutarla diğer borçların ödendiğini söyledi. Akyapı’dan alınan villanın ise 20 milyon 250 bin lira bedelle Güven Karataş isimli kişiye satışı konusunda anlaşma yapıldığını, yaklaşık 10 milyon liranın kendi hesabına yatırıldığını ve bu parayı ortağı Burak Akmercan’a göndererek taşeron ödemelerinde kullandıklarını ifade etti. Toplamda kendilerine 5 villa verilmesinin planlandığını ancak yalnızca 2 villa alabildiklerini anlatan Bahadır, Büyükçekmece Belediyesi için yaptıkları işlerin o dönemki maliyetinin faturasız giderler hariç yaklaşık 44 milyon lira olduğunu, gerçek tutarın bunun üzerinde bulunduğunu, bu nedenle yaklaşık 60 milyon liraya karşılık gelecek şekilde 5 villa verilmesinin konuşulduğunu öne sürdü.

EV HAPSİ UYGULANDI

Bahadır, söz konusu villaların müteahhitler tarafından belediyeye bağış olarak verildiğinin söylendiğini, bunların inşaat ruhsatı ya da iskan izni karşılığında verildiğini bilmediğini savundu. İki villa dışında kendilerine verilen başka bir taşınmaz bulunmadığını belirten Bahadır, “Bu villaların rüşvet ya da irtikap kapsamında alındığını bilmiyordum. Belediye iş sahiplerinden bölgede kreş, sosyal tesis yapmalarını ister. Yapmak istemeyenlerin para ya da taşınmazı belediyeye bağışladığını sanıyordum” dedi. Edinilen bilgiye göre ifadesi alınan Bahadır, ev hapsi şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.







