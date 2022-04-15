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Gündem Belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibi İnterpol tarafından aranan Baron çıktı
MUĞLA

Belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibi İnterpol tarafından aranan 'Baron' çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye işçisi Ali Eren'in (36) parkta bulduğu içi döviz dolu çantanın sahibi, İnterpol tarafından aranan Irak uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid (36) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 'Baron' lakaplı Majid tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibi İnterpol tarafından aranan Baron çıktı
Belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibi İnterpol’ün aradığı 'Baron' çıktı.

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Eren, İçmeler Mahallesindeki Koca Mehmet Parkı'nda çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bankta bir çantanın unutulduğunu fark etti. Kontrol ettiği çantanın içerisinde döviz ve Türk Lirası olduğunu gören Eren, durumu amirlerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 liranın bulunduğu çantayı tutanakla teslim aldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çantanın Miran Othaman isimli kişiye ait olduğunu tespit etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çantasını teslim alan Othaman, Ali Eren'e ulaştırılması için polislere 400 dolar ödül verdi. Çantayı aldığı sırada şüpheli davranışlar sergileyen Miran Othaman, takibe alındı.

Geniş kapsamlı soruşturmada, sahte kimlik kullandığı belirlenen kişinin, İnterpol tarafından, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan 'Baron' lakaplı Rawa Majid olduğu belirlendi. Majid, İçmeler Mahallesi'ndeki villasına düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, bir havalı tüfek ile 21 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rawa Majid, tutuklandı.

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