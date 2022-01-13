Gündem Belediye otobüsünde maskesiz kadın terörü Tavırlarıyla pes dedirtti
BURSA

Belediye otobüsünde maskesiz kadın terörü: Tavırlarıyla pes dedirtti

Bursa’da belediye otobüsüne maskesiz binen kadın, maske takması istenince ortalığı ayağa kaldırdı. Otobüsü hareket ettirmeyen şoföre sinirlenen maskesiz kadın telefonuna sarılıp bir de "haklıymış" gibi şoförü şikayet etti. İlginç olay Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj ile Alaşar Mahallesi hattındaki 17 numaralı belediye otobüsünde yaşandı.

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Haber Merkezi İHA
Belediye otobüsünde maskesiz kadın terörü: Tavırlarıyla pes dedirtti
Belediye otobüsünde maskesiz kadın terörü.

Bursa’da belediye otobüsüne maskesiz binen kadın, maske takması istenince ortalığı ayağa kaldırdı. Otobüsü hareket ettirmeyen şoföre sinirlenen maskesiz kadın telefonuna sarılıp bir de "haklıymış" gibi şoförü şikayet etti.

İlginç olay Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj ile Alaşar Mahallesi hattındaki 17 numaralı belediye otobüsünde yaşandı.

ŞOFÖRÜ ŞİKAYET ETTİ


Sabah erken saatlerde otobüse maskesiz binen bir kadın; otobüs şoförü tarafından maskesini takması hususunda uyarıldı. Maske takmak istemeyen kadın; şoförün uyarılarına rağmen yolcuların sağlığını tehlikeye atıp otobüse binip yerine oturdu. Duruma önce şaşıran otobüsteki maskeli diğer yolcular da kadından maske takmasını isteyince tartışma yaşandı. Kadın tüm yolculara ve otobüs sürücüsüne rağmen maske takmamakta direnince şoför kadından aşağıya inmesini; aksi taktirde otobüsü hareket ettirmeyip polis çağıracağını belirtti.

OTOBÜSTEKİLERİ BIKTIRDI

Buna rağmen maske takmayacağını avazı çıktığı kadar bağırıp dile getiren kadın sanki "haklıymış" gibi cep telefonuna sarılıp BURULAŞ’ı aradı. Maskesiz kadın; "Şoförünüz maske takmadığım için otobüsü hareket ettirmiyor. Öğrencileri okullarına ve onlarca kişiyi gidecekleri yerlere geç bırakıyor. Buna hakkı yok, otobüsü hareket ettirmek zorunda. Maske takmak zorunda değilim" diyerek telefonu kapattı.


Kadının hem suçlu hem güçlü tavrına daha da şaşıran yolcular ne yapacaklarını şaşırdı. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kadının otobüsten inip inmediği merak konusu oldu.

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