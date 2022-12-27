Gündem Belediyeye ait kepçeyi çalarak üç aracı hurdaya çevirdi
MERSİN

Belediyeye ait kepçeyi çalarak üç aracı hurdaya çevirdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde belediyeye ait kepçeyi çalarak üç araca zarar veren ve sonrasında gözaltına alınan Mustafa D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa D.’nin kepçe ile araçlara zarar verdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Belediyeye ait kepçeyi çalarak üç aracı hurdaya çevirdi
Mustafa D.’nin kepçe ile araçlara zarar verdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarının yakınında meydana geldi. Erdemli Belediyesi’ne ait kepçe, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mustafa D. tarafından çalındı.

Mustafa D.’nin, kepçe ile park halindeki araçlara zarar verdiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kepçeyi çalan Mustafa D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mustafa D.’nin 3 araca zarar verdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.12.2022 tarihinde saat 21.00 sularında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kamusal alanda park halinde bulunan Erdemli Belediyesi'ne ait kepçe, madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs tarafından çalınmıştır.

Kepçeyi çalan şahıs üç vatandaşımıza ait park halinde bulunan araçlara çarparak zarar vermiştir. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş, yakalanan ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

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