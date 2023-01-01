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Belediyeye dönüş önergesi Genel Kurul’a gelebilir
TBMM’de bugün görüşülmesi beklenen sözleşmeli personel düzenlemesine, belediyedeki işine mahkeme kararıyla dönme hakkı kazanan ancak çeşitli sorunlar yaşayan işçiler için madde eklenebileceği öğrenildi.
Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

TBMM’de bugün görüşülmesi beklenen sözleşmeli personel düzenlemesine, belediyedeki işine mahkeme kararıyla dönme hakkı kazanan ancak çeşitli sorunlar yaşayan işçiler için madde eklenebileceği öğrenildi.

HAK KAYBINI ÖNLEMEK İSTİYORUZ

AK Parti kaynakları, Genel Kurul'da bu yönde bir madde ihdasında bulunacaklarını ifade etti. "Böyle bir talebimiz olabilir, hak kaybını önlemek istiyoruz" bilgisini veren AK Parti kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

MAHKEMENİN VİZE VERDİKLERİ

"İdeolojik nedenlerle işten çıkartılan belediye işçilerinin tamamının geri dönmesi diye bir durum söz konusu değil; zira bu işçilerin arasında; kayyumlar tarafından işten çıkartılan PKK ile bağlantısı olan teröre destekçisi işçiler de var. Şimdi bunların hepsinin kadro alması gibi bir durum söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği işçiler, mahkeme kararıyla işine geri dönme hakkı kazanan ancak çeşitli sorunlar yaşayanlar var."


#TBMM
#Sözleşmeli Personel
#AK Parti
2 saat önce
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Belediyeye dönüş önergesi Genel Kurul’a gelebilir
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