Belediyeye dönüş önergesi Genel Kurul’a gelebilir

AK Parti kaynakları, Genel Kurul'da bu yönde bir madde ihdasında bulunacaklarını ifade etti. "Böyle bir talebimiz olabilir, hak kaybını önlemek istiyoruz" bilgisini veren AK Parti kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

"İdeolojik nedenlerle işten çıkartılan belediye işçilerinin tamamının geri dönmesi diye bir durum söz konusu değil; zira bu işçilerin arasında; kayyumlar tarafından işten çıkartılan PKK ile bağlantısı olan teröre destekçisi işçiler de var. Şimdi bunların hepsinin kadro alması gibi bir durum söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği işçiler, mahkeme kararıyla işine geri dönme hakkı kazanan ancak çeşitli sorunlar yaşayanlar var."