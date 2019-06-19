Gündem Bem-Bir-Senin Belediyelerde Sendikal Baskılar Raporu açıklandı
İSTANBUL

Bem-Bir-Sen’in 'Belediyelerde Sendikal Baskılar Raporu' açıklandı

Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen tarafından 31 Mart’tan sonra yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde yaşanan sendikal baskılarla ilgili hazırlanan rapor, İstanbul’da kamuoyuna açıklandı. Raporda, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde yaşanan sendikal baskılarla ilgili bilgilere yer verildi.

Haber Merkezi IHA
BEM-BİR-SEN toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.
BEM-BİR-SEN toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen Belediyelerde Sendikal Baskı Raporu’nun basın toplantısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, akademisyenler, çalışma hayatı uzmanları ve basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emek hareketi olarak baskıların yaşandığı bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, “Stresli günlerden geçiyoruz emek hareketi, sendikal hareketler olarak. Daha stresli günlerin bizi beklediğine ilişkin çalışanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bu ortam çalışanların psikolojisini bozmuş ve ne yazık ki onların çalışma huzurunu ortadan kaldırma boyutuna gelmiş durumda” diye konuştu. Bolu’da işten çıkarılan sözleşmeli işçilerin sesini duyurmak ve sendikal baskılara tepki göstermek için Bolu’dan yola çıkarak Ankara’ya emek ve adalet yürüyüşü gerçekleştiren Hak-İş’e destek olacaklarını ifade eden Yalçın, Perşembe günü geniş bir katılımla yürüyüşe katılacaklarını duyurdu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın.

Yürüyüşe katılacağız

Yalçın, “Şu an Hak-İş’li arkadaşlarımız Bolu’dan Ankara’ya yürüyor. Yarın bu yürüyüşe Memur-Sen olarak biz de katılacağız. İşçi memur omuz omuza diyerek bu haksızlıklara karşı duracağız” şeklinde konuştu.

Raporun basın toplantısında konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu bazı belediyelerde Bem-Bir-Sen üyelerine ve yöneticilerine yönelik sendikal baskılar yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

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  • "Propaganda sürecinde demokrasinin erdemlerinden bahsedenlerin, farklılıklara tahammülden bahsedenlerin, hayat tarzı ve tercihlerinde baskı altında olduklarını söyleyenlerin bugün tabiri caizse intikam duygusuyla hareket ettiklerine üzülerek şahit oluyoruz.
  • Sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin baskılar ulusal ve uluslararası hukuka aykırıdır. Sendikal haklara müdahale, Anayasamız başta olmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, ILO Sözleşmelerine ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Aynı zamanda sendikal baskılar Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına alınan hakların ayaklar altına alınması, iş barışı ve huzurunun bozulması, belediye çalışanlarına yönelik tehdit ve şantaja imkan verilmesini sendika olarak asla kabul edemeyiz. Buna sebep olan ve göz yuman bütün aktörler karşısında bütün yasal haklarımızı kullandık bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz."

Toplantı oldukça geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Belediyelerde Sendikal Baskı Raporu’ndan öne çıkanlar Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin tarafından açıklanan raporda Bem-Bir-Sen üyesi 7 bin kamu görevlisinin istifa ettirildiğini, 100’e yakın sendika yöneticisinin sürgün edildiğini, 53 sözleşmeli personelin işten çıkarıldığı bilgilerine yer verildi.

Raporda özellikle, İstanbul-Esenyurt, Ankara-Elmadağ, Bilecik-Bozüyük, Antalya, Tunceli ve Eskişehir-Odunpazarı belediyelerinde yaşanan sendikal baskıların ayrıntıları yer aldı. Kamu görevlilerinin yanı sıra belediyelerde çalışan işçilere yönelik baskılara ilişkin veriler de yer aldı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 742 işçinin işten atıldığı, 50 sendika üyesinin sürgün edildiği, 12 bin 500 üyenin ise baskıyla istifa ettirildiği bilgisinin paylaşıldığı raporda, “Demokrasi ve özgürlük kavramlarını ağızlarından düşürmeyen siyasi parti ve sendikaların, emekçileri işten çıkarma ve sürgün etme tehdidiyle kendi sendikalarına geçmeye zorlamaları sendikal haklara aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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