Gündem Beni destekleyenler ötekileştiriliyor diyen İnce CHPde demokrasinin zerresi yok
POLİTİKA

'Beni destekleyenler ötekileştiriliyor' diyen İnce: CHP'de demokrasinin zerresi yok

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olan eski CHP’li vekil Muharrem İnce, CHP’de kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini söyledi. İnce, "Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Yeni parti kurma çalışmaları için Yalova’daki evinde ‘Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu’ üyeleriyle toplantılar gerçekleştiren eski CHP vekili Muharem İnce, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Beni destekleyen CHP’li vekiller takip ediliyor”

CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini kaydetti. İnce, "Muharrem İnce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok" diye konuştu.

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İçlerindeki provokatörlere dikkat etsinler

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara da değinen İnce, "Öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını, içlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
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İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
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Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı.
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