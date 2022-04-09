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Gündem Benzinin içinde ne var? Arızalanıp yakıt deposundan farklı maddeler çıkan araçların sayısı arttı
İSTANBUL

Benzinin içinde ne var? Arızalanıp yakıt deposundan farklı maddeler çıkan araçların sayısı arttı

Son zamanda arızalanıp yakıt deposundan farklı maddeler çıkan araçların sayısı arttı. Yakıt deposu boşaltıldığında akaryakıttan ayrışmış bir maddeye rastlanıyor. Bu da pompa ve enjektörlere zarar veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzinin içinde ne var? Arızalanıp yakıt deposundan farklı maddeler çıkan araçların sayısı arttı ​
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Akaryakıttaki fiyat artışı dolandırıcıların iştahını kabarttı. Bazı akaryakıt istasyonlarının yakıtlara su ve benzeri maddeler karıştırdığı iddia edildi. Bu konuda şikayetler sosyal medyaya da taşınırken, oto tamircileri su ve benzeri katkı ürünlerinden kaynaklı arızaların sayısında artış olduğunu söyledi.

Kartal Akçaoğlu Sanayi Sitesi’nde oto tamirci ustası Uğur Gün, “Son zamanlara kadar böyle şeylere denk gelmiyorduk. Tabii mesleğimiz gereği bu işlerle muhatap oluyoruz ama İstanbul gibi bir büyükşehirde böyle şeylerin olması bizi de şaşırtıyor. Son 1 ayda ben ve yanımdaki dükkana 10’dan fazla araç geldi. Hepsi de aynı sorunla. Buraya gelen araç sahipleri 100-200 liralık yakıt almışlar, yakıt bitmeden yolda kalmışlar. Araç sahiplerinin hepsi aynı şeyi söylüyor. Araçların deposunu boşalttığımızda, özellikle dizel araçlarda çok sık rastlıyoruz. Mazot üstte kalırken su aşağı çöküyor. Mazot olmasına rağmen araç gitmiyor. Araçların pompa ve enjektörlerine zarar veriyor. Maddi zarar 3 ila 10 bin lira arasında araçtan araca değişiyor” diye konuştu.

3 AYLIK KAZANCIM GİTTİ

Aracına Pendik Oto Sanayisinin çıkışında bir akaryakıt istasyonundan mazot alan Enes Fındık, “Yolda aracım 3 defa stop etti. Üçüncü defa stop ettiğinde bir daha çalışmadı. Çekiciyi aradım, aracı ustaya götürdüm. Ustaya aracımın hiçbir sıkıntısının olmadığını söyledim. Tek tek her tarafını kontrol etti. Usta sonra aracın yakıt deposuna baktı ve depoyu boşalttı. Depodan suyun çıktığını görünce şok oldum. Bunu nasıl hangi vicdanla yapıyorlar? 3 aylık kazancım gitti. Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Sanayide çalışan kimyagerler de akaryakıta sadece su değil, başka maddelerin de katıldığını ileri sürdü: “Sadece su katılsa hiçbir araç gitmez. Yakıta su ile birlikte başka egalizatörler katılarak, karışmayan sıvılar birbirlerine karıştırılıyor. Bu da farkedilmesini zorlaştırıyor.”

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